Sercan Taştan Avrupa’da Ses Getiriyor

Evlendikten sonra Almanya'ya yerleşen ve burada çok kısa zaman içinde güzel işler yapan başarılı kuaför Sercan Taştan Avrupa'da şimdiden adını duyurmuş birisi olarak Almanya'nın önde gelen iş kadınları, sanatçıları, oyuncuları ile çalıştığını belirtti.

Kendisinin Jennifer Lopez ile çalışmak istediğini bir sahne öncesi onun saçını yapmak için girişimlere başladığını belirtti.

Çok küçük yaştan beri kuaförlüğe gönül verdiğini de belirten Taştan;İşimizi en üst noktaya taşıyabilmek adına güzel başlangıçlar ve güzel şeyler yaptık.Bunları devam ettirip başarılı bir şekilde hem Avrupa'da hem Türkiye'de güzel işler yapıp kendimizi en üst noktaya taşımak.