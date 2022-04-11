Selcoin, İzmir’de bir seminer planlıyor

Finansal analizler yapan, Youtube ve Twitter üzerinden analizlerini paylaşan ve kamuoyunda Selcoin, olarak tanınan Selçuk Ergin yakın zamanda İzmir'de bir seminer planladığını duyurdu. "Uzun zamandır İzmir'de bir seminer için davetler alıyorum. 'Doğru yatırım nasıl yapılmalıdır?' şeklinde sosyal medyadan yüzlerce mesaj alıyorum. Bu konuda İstanbul'da birçok yerde seminerlerimiz oldu. İlk kez İzmir'de bu konuda bir seminer planlıyoruz. İzmir ülkemizin en güzide şehirlerinden biri. Böyle zor bir dönemde yatırım yapacaklara yönelik bir seminerde insanımıza faydalı olacak olmak beni fazlasıyla mutlu ediyor." sözleriyle önümüzdeki aylarda planladıkları İzmir seminerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Selcoin, analizlerini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşından dolayı piyasaların hayli tedirginlik yaşadığını ancak bu tedirginliği üzerinden atmaya başladığını ifade eden Selçuk Ergin "Dünya konjonktüründe finansal analizlerin titizlikle yapılması çok önemli. Temel olarak takipçilerimi bu konuda bilinçlendirmek istiyorum. Doğru analizler yaparak doğru yatırımlar yapmak olanaklı." ifadelerinde bulundu.