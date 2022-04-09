Sofraların mutluluğunu daha da arttırmanın püf noktaları

Çok daha lezzetli yemekler hazırlamak için en pratik yol kuşkusuz doğru baharat kullanmak. O nedenle bizim mutfağımız da dahil dünyanın en sevilen mutfaklarında baharatların baş tacı edilmesi de tesadüf değil elbette. Türk Mutfağı'nın en sevilen baharatları arasında ise kırmızıbiber (pulbiber) ve karabiber ilk sıra geliyor. Bu iki baharatı nerede kullanacağımıza gelirsek: Meyve kısımları tane veya toz olarak kullanılan karabiber, et yemeklerinde, salatalarda, soslarda ve her türlü yemeğe çeşni ve tat vermesi için kullanılabilir.
DİKKAT:
Aromasının eksilmemesi için baharatları kullanacağınız zaman çekin.
Baharatların aromasını korumak için pirinç veya taş havanda dövebilir, baharat değirmeninden geçirebilirsiniz.
Kişniş gibi tane baharatların aromasını arttırmak için kısık ateşte bir-iki dakika kavurup daha sonra çekebilirsiniz.
Fazla pişip kokularının değişmesini önlemek için baharatları yemeğe en baştan değil yemek yarı yarıya piştikten sonra ekleyin.
Taze baharatların kararmasını önlemek için dolma harcı ve pilava taze baharat eklerken ocaktan alın ve ılındıktan sonra ilave edin.
Büyük miktarlarda değil bekletmeden tüketebileceğiniz kadar baharat alın.
Baharatları kapaklı cam veya teneke kutular içinde serin ve kuru bir yerde saklayın.
VİŞNE REÇELLİ YAŞ PASTA
MALZEMELER
3 organik yumurta
1 çay bardağı şeker
1 su bardağı un
Yarım limon suyu
2 paket kabartma tozu
Kreması için:
3 su bardağı süt
1 yumurta
4 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı un
1 paket vanilin
Vişne marmelatı;
1 su bardağı
Bolmix vişne reçeli
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı dolusu un
Yumurta ve şekeri çırpın. Unu, limon suyunu ve kabartma tozunu ekleyip çırpın. Borcamı yağlayıp karışımı dökün ve fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Vanilin hariç krema malzemelerini tencereye koyup karıştırın. Ocağın altını yakın ve muhallebi kıvamında pişirin. Pişince ocaktan alın ve içine vanilini döküp karıştırın, hafif soğumasını bekleyin. Gerekli tüm malzemeleri başka bir tencerede karıştırın ve ocağın altını yakıp biraz koyulaşıncaya kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp soğutun. Keki daha büyük bir servis tabağına çıkarın. Keki sütle biraz ıslatın. Üzerine kremanın tamamını güzelce yayın. En son üzerine Bolmix vişne reçeli dökün. 5 dk sonra dilimleyin ki vişne reçeli içine de geçsin. Buzdolabında soğuduktan sonra servis edin.
TERBİYELİ SULU KÖFTE
MALZEMELER
400 gram kıyma
Yarım fincan
Ovadan osmancık pirinç
8 dal maydanoz
5'er adet havuç ve patates
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı un
6 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, yıkanıp süzülmüş Ovadan osmancık pirinç, kıyılmış 3 dal maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Harçtan fındıktan biraz daha büyük parçalar koparın. Avucunuzla yuvarlayıp küçük köfteler yapın ve kenara alın. Havuç ve patatesleri temizleyip, çok iri olmayacak şekilde doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp, üzerine havucu ilave edin. Biraz yumuşadığında patatesi katın. Birkaç dakika kavurup unu ekleyin. Un kokusu gidene kadar kavurun. Azar azar ve karıştırarak suyu tencereye ekleyin. Kaynamaya başlayınca köfteleri katın. Tuzunu ayarlayın. Havuç yumuşayana kadar pişirin. Kalan maydanozu kıyıp tencereye ekleyin. İki taşım kaynatıp ocaktan alın. Sıcak servis yapın.