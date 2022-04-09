Sofraların mutluluğunu daha da arttırmanın püf noktaları

Çok daha lezzetli yemekler hazırlamak için en pratik yol kuşkusuz doğru baharat kullanmak. O nedenle bizim mutfağımız da dahil dünyanın en sevilen mutfaklarında baharatların baş tacı edilmesi de tesadüf değil elbette. Türk Mutfağı'nın en sevilen baharatları arasında ise kırmızıbiber (pulbiber) ve karabiber ilk sıra geliyor. Bu iki baharatı nerede kullanacağımıza gelirsek: Meyve kısımları tane veya toz olarak kullanılan karabiber, et yemeklerinde, salatalarda, soslarda ve her türlü yemeğe çeşni ve tat vermesi için kullanılabilir.

DİKKAT:

Aromasının eksilmemesi için baharatları kullanacağınız zaman çekin.

Baharatların aromasını korumak için pirinç veya taş havanda dövebilir, baharat değirmeninden geçirebilirsiniz.

Kişniş gibi tane baharatların aromasını arttırmak için kısık ateşte bir-iki dakika kavurup daha sonra çekebilirsiniz.

Fazla pişip kokularının değişmesini önlemek için baharatları yemeğe en baştan değil yemek yarı yarıya piştikten sonra ekleyin.

Taze baharatların kararmasını önlemek için dolma harcı ve pilava taze baharat eklerken ocaktan alın ve ılındıktan sonra ilave edin.

Büyük miktarlarda değil bekletmeden tüketebileceğiniz kadar baharat alın.

Baharatları kapaklı cam veya teneke kutular içinde serin ve kuru bir yerde saklayın.