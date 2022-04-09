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    Sofraların mutluluğunu daha da arttırmanın püf noktaları

    Kimileri yemekleri çok daha lezzetli yapar. Aslında bunun püf noktası çok da gizli değil. Sofranızdaki mutluluğu daha da artırmak sizin elinizde...

    Mutluluk elinizde

    Çok daha lezzetli yemekler hazırlamak için en pratik yol kuşkusuz doğru baharat kullanmak. O nedenle bizim mutfağımız da dahil dünyanın en sevilen mutfaklarında baharatların baş tacı edilmesi de tesadüf değil elbette. Türk Mutfağı'nın en sevilen baharatları arasında ise kırmızıbiber (pulbiber) ve karabiber ilk sıra geliyor. Bu iki baharatı nerede kullanacağımıza gelirsek: Meyve kısımları tane veya toz olarak kullanılan karabiber, et yemeklerinde, salatalarda, soslarda ve her türlü yemeğe çeşni ve tat vermesi için kullanılabilir.
    DİKKAT:
    Aromasının eksilmemesi için baharatları kullanacağınız zaman çekin.
    Baharatların aromasını korumak için pirinç veya taş havanda dövebilir, baharat değirmeninden geçirebilirsiniz.
    Kişniş gibi tane baharatların aromasını arttırmak için kısık ateşte bir-iki dakika kavurup daha sonra çekebilirsiniz.
    Fazla pişip kokularının değişmesini önlemek için baharatları yemeğe en baştan değil yemek yarı yarıya piştikten sonra ekleyin.
    Taze baharatların kararmasını önlemek için dolma harcı ve pilava taze baharat eklerken ocaktan alın ve ılındıktan sonra ilave edin.
    Büyük miktarlarda değil bekletmeden tüketebileceğiniz kadar baharat alın.
    Baharatları kapaklı cam veya teneke kutular içinde serin ve kuru bir yerde saklayın.



    VİŞNE REÇELLİ YAŞ PASTA
    MALZEMELER
    3 organik yumurta
    1 çay bardağı şeker
    1 su bardağı un
    Yarım limon suyu
    2 paket kabartma tozu
    Kreması için:
    3 su bardağı süt
    1 yumurta
    4 yemek kaşığı şeker
    3 yemek kaşığı un
    1 paket vanilin
    Vişne marmelatı;
    1 su bardağı
    Bolmix vişne reçeli
    1 su bardağı su
    1 yemek kaşığı şeker
    1 yemek kaşığı dolusu un

    Yumurta ve şekeri çırpın. Unu, limon suyunu ve kabartma tozunu ekleyip çırpın. Borcamı yağlayıp karışımı dökün ve fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Vanilin hariç krema malzemelerini tencereye koyup karıştırın. Ocağın altını yakın ve muhallebi kıvamında pişirin. Pişince ocaktan alın ve içine vanilini döküp karıştırın, hafif soğumasını bekleyin. Gerekli tüm malzemeleri başka bir tencerede karıştırın ve ocağın altını yakıp biraz koyulaşıncaya kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp soğutun. Keki daha büyük bir servis tabağına çıkarın. Keki sütle biraz ıslatın. Üzerine kremanın tamamını güzelce yayın. En son üzerine Bolmix vişne reçeli dökün. 5 dk sonra dilimleyin ki vişne reçeli içine de geçsin. Buzdolabında soğuduktan sonra servis edin.



    TERBİYELİ SULU KÖFTE
    MALZEMELER
    400 gram kıyma
    Yarım fincan
    Ovadan osmancık pirinç
    8 dal maydanoz
    5'er adet havuç ve patates
    2 çorba kaşığı tereyağı
    2 çorba kaşığı un
    6 su bardağı sıcak su
    Tuz, karabiber

    YAPILIŞI
    Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, yıkanıp süzülmüş Ovadan osmancık pirinç, kıyılmış 3 dal maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Harçtan fındıktan biraz daha büyük parçalar koparın. Avucunuzla yuvarlayıp küçük köfteler yapın ve kenara alın. Havuç ve patatesleri temizleyip, çok iri olmayacak şekilde doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp, üzerine havucu ilave edin. Biraz yumuşadığında patatesi katın. Birkaç dakika kavurup unu ekleyin. Un kokusu gidene kadar kavurun. Azar azar ve karıştırarak suyu tencereye ekleyin. Kaynamaya başlayınca köfteleri katın. Tuzunu ayarlayın. Havuç yumuşayana kadar pişirin. Kalan maydanozu kıyıp tencereye ekleyin. İki taşım kaynatıp ocaktan alın. Sıcak servis yapın.



        PASTIRMALI KURU FASULYE
        2 su bardağı kuru fasulye
        100-150 gr pastırma (çemeni alınmış)
        2 adet kuru soğan
        2-3 adet kuru kırmızıbiber
        3-5 adet kurutulmuş domates
        2 yemek kaşığı tereyağı
        Kristal kayatuzu
        Diyar karabiber kırmızıbiber (ağız tadına göre)

        YAPILIŞ
        1. Fasulyeleri iyice yıkayın ve akşamdan ıslatın. Domates kurularını da güzelce yıkayıp, üzerini örtecek miktarda sıcak su ile ıslatın.
        2. Ertesi sabah önce soğanları soyun, küçük küp şeklinde doğrayın. Kuru biberleri yıkayın, ikiye, üçe bölün. Suda beklettiğiniz, yumuşamış olan domates kurularını da küçük küp şeklinde doğrayın (suyu kaldıysa atmayın, yemeğe ilave edin).
        3. Doğradığınız soğan, kuru domates ve biberi düdüklü tencerenin dibine yerleştirin. Çemenini temizlediğiniz pastırmaları ikiye üçü bölün ve tencereye ilave edin. En son akşamdan ıslattığınız fasulyeleri koyun. Fasulyelerin üzerini 2-3 cm geçecek miktarda su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve önce orta, bir kez buhar çıktıktan sonraysa kısık ateşte pişirin (40-45 dakika). Tencereyi ateşten indirin, buharı çıkana kadar bekleyin. Sonra kapağını açın, tuz ve Diyar karabiber ilave edip karıştırın.
        4. Tereyağını bir tavaya koyup kısık ateşte eritin, üzerine kırmızıbiber ilave edin, hafif cızlayınca fasulyenin üzerine gezdirip yemeği servis edin.

        NOT
        Arzu ederseniz kırmızıbiber ve tereyağını hazırlarken 1 yemek kaşığı kadar kuru nane de ilave edebilirsiniz. Eğer salçalı seviyorsanız, yaz ve sonbahar aylarında bu tarifi yaparken, kuru biber ve domates yerine taze domates ve biber kullanabilirsiniz. Etli kuru fasulye yapmak isterseniz bu tarifteki malzemelere pastırma yerine 500 gr kuzu veya dana eti ilave edebilirsiniz. Zeytinyağlı kuru fasulye yapmak isterseniz, hiç et ve tereyağı koymadan diğer adımları takip edebilirsiniz.



        FIRINDA MAKARNA
        MALZEMELER
        Yarım paket fırın makarna
        3 çorba kaşığı VERA MARGARİN
        İki buçuk su bardağı süt
        4 adet yumurta
        Tuz, karabiber
        250 gram rendelenmiş kaşar peyniri
        Makarnayı tuzlu suda bütün olarak haşlayın ve süzün. Tencereye 3 çorba kaşığı Vera margarini alıp, eritin. Süzülen makarnayı içine atıp, iyice harmanlayın. Ayrı bir kasede sütü, yumurtaları, tuz ve karabiberi çırpın. Kaşar peynirinden 2 çorba kaşığı kadar ayırıp, kalanını sütlü karışıma ekleyerek, karıştırın. Bu karışımı tenceredeki makarnaya ilave edip, iyice harmanlayın. Bir fırın kabını yağlayıp, hazırlanan makarnayı içine dökün. Üzerine, ayırdığınız kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Fırından alıp, dilimleyerek servis yapın.

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