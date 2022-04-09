Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte?📢2022 resmi tatiller hangi güne denk geliyor, hafta içi mi yoksa hafta sonu mu? Resmi tatil günleri 2022 ne zaman?

📢Milyonlarca kişi resmi tatil günleri 2022 ne zaman? 2022 resmi tatiller hangi güne denk geliyor, hafta içi mi yoksa hafta sonu mu sorularına yoğun bir şekilde yanıt arıyor. Özellikle çalışan kesim ve öğrenciler dinlenmenin, yolculuğa çıkmanın hayalini kurdukları ve hatta önceden planlarını yapıp biletlerini alacakları için resmi tatil günlerinin bu sene hangi tarihlere denk geldiğini öğrenmek istiyor. Hafta sonu tatiliyle birleştirerek daha uzun dinlenme şansını yakalamak isteyenlerin de merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik.
2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 1. gün 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. gün 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. gün 4 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe