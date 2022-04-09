Kemal Ceyhan müzik piyasasında çok iddialı

Yakın zamanda birçok ünlü isime verdiği besteler ile dikkat çeken ve müzik piyasasına dönmeye gün sayan Kemal Ceyhan, aynı zamanda birçok çocuğa umut olmaya devam ediyor. SMA kampanyaları ve yaklaşık 3 senedir yapmakta olduğu çocuklar üşümesin, Şeker tadında gibi birçok sosyal sorumluluk projeleriyle bu senede çocuklara umut olmanın mutluluğu içerisinde.







Başarılı Aranjör; Uzun yıllardır müzik ile birlikte kendisini çocuk projelerinin içerisinde çok mutlu hissettiğini söylerken "Yakın zamanda manevi oğlum Eren Ekatekin'i kaybettim ve dünyaya bakış açım değişti. Birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle SEN VARSAN adlı bir platform kurduk. "ÇOCUKLAR DONMAMIŞ BETON GİBİ, ÜZERLERİNE NE DÜŞSE İZ BIRAKIR. YAŞAMAK HER ÇOCUĞUN HAKKI, ÜŞÜMESİN, ÖLMESİNLER" dedi

Birçok ünlü isimle çalışacak olan Ceyhan'ın, Menajeri Gül Havva Çakıcı; başarılı aranjörünün yakın zamanda çıkmaya hazırlanan söz ve müzikleri kendisine ait karma albüm için bir hayli heyecanlı olduğunu; Elimde olsa, Aşkın sen hali, Aşk-ı viran ve film müzikleri gibi birçok projesiyle yaza damgasını vuracağını ifade etti.



