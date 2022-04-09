Askeri ve savunma sanayisi ürünlerinin test ve onay süreçleri

Eurolab Askeri ve savunma sanayisi ürünleri test ve onay süreçleri oldukça karmaşık ve titizdir. Ürünler, askeri ya da savunma sanayii tarafından kullanım ve onay için, katı güvenlik ve performans gerekliliklerini karşılamalıdır.

Pek çok ürün, satın alınabilir hale gelmeden önce, simüle edilmiş gerçek dünya ortamlarında, kapsamlı testlerden geçer. Bu, ürünlerin gerçek çalışma koşulları altında güvenilir ve etkili olmasını sağlamaya yardımcı olur.

ASKERİ TEST NEDİR?

Askeri ve savunma sanayi ürünlerinin test edilmesi, ürünlerin ordunun ihtiyaçlarını karşılamasını ve zorlu kullanım koşullarına dayanabilmesi için askeri test uygular. Ürünler; dayanıklılıklarını, aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılıklarını ve askeri kullanım için önemli olabilecek diğer faktörleri belirlemek için yapılır.

Bu ürünler; askeri ve savunma sanayilerinin gerektirdiği yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarını karşıladıklarından emin olmak için, aşırı testlerden geçirilir. Bu testleri geçen ürünler; en zorlu ortamlarda bile iyi performans göstereceklerinden emin olabilirler.

YAPILAN ASKERİ TESTLER

Yapılan askeri testler; Amerikan ordusu tarafından geliştirilerek, katı standartlara, şartnamelere ve gereksinimlere bağlı olarak kullanılan ekipmanların, performansının doğrulanması için yapılır.

Eurolab olarak uyguladığımız askeri testler arasında;

Askeri EMC testi

Askeri Ozon Direnci Testi

Askeri Koruma Etkinliği Testi

Vücut Zırh Testi

Askeri Çevre Simülasyon Testi

Ticari Hazır (COTS) Testi

Askeri Fiber Optik Testi

Askeri Şok ve Titreşim Testi

MIL-STD-810/MIL-STD167/MIL-S901 Testi bulunur.

Uygulanan birkaç yaygın askeri standart örneği arasında ise MIL-STD 461G, MIL-STD810G ve MIL-SD202 bulunuyor. Ürünün güvenli ve etkili olduğundan emin olmak için, tipik olarak sıkı testler içerir. Bu testin tamamlanması aylar hatta yıllar alabilir.

ASKERİ VE SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ TEST SÜRECİ NASIL İŞLER?

Eurolab askeri ve savunma sanayi ürünleri test süreci titiz bir aşamayı gerektiriyor. Ürünler, askeri ve savunma endüstrileri tarafından belirlenen standartları karşıladıklarından emin olmak için, sıkı testlerden geçiriliyor.

Ürünler; laboratuvar simülasyonları, canlı yangın tatbikatları, sahada kullanım dahil olmak üzere, çeşitli şekillerde test edilir. Ürün testlerden herhangi birini geçemezse, kullanım için onay alamaz.

Eurolab ekibi olarak, yüzlerce EMC test süreci geliştirdik. Aynı zamanda kapsamlı askeri EMC test yeteneklerine sahip olan laboratuvarımızda MIL-STD461 için tüm test seviyeleri bulunur.

Bunun yanında askeri EMC testleri için, ayrılım ayrı ve özel tasarım odalarda, test alanlarında eğitimli personel tarafından, test süreci geçirilir.

ASKERİ VE SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNİ ONAYLAMA SÜRECİ

Yeni askeri ve savunma sanayi ürünlerini onaylamak ve satın almak için, sıkı bir süreç geçirilir. Sistem, Amerikan ordusu için, yalnızca en etkili ve güvenilir ürünlerin tedarik edilmesini sağlamak için tasarlanır.

Ürünler, satın almak üzere onaylanmadan önce, sıkı bir performans ve güvenlik standartlarını karşılamalıdır. Askeri ve savunma sanayi ürünleri onaylama süreci içinde, Savunma Tedarik Sistemi (DAS) yalnızca yüksek standartları karşılayan ürünlerin hükümet tarafından kullanılmasının onaylanmasını sağlamak için tasarlanıyor.

Ürün test etme ve değerlendirme gereksinimlerinin yanı sıra, üst düzey yetkililer tarafından yapılan incelemeler de dahil olmak üzere, onaylama süreci birkaç adım içeriyor.

Ticari test laboratuvarı Eurolab olarak;

İklimsel ve dinamik olarak elektrik koşulları da sağlanarak, aerodinamik test süreci başlatılır.

Son teknoloji otomasyon yazılımıyla; görev profili, uyum gereksinimleri, son kullanma tarihi gibi birçok koşul, otomasyon yazılımıyla belirlenir.

Askeri EMC test süreci içinde; MIL-STD461, duyarlılık testi, elektromanyetik darbe testi, dolaylı yıldırım, ekranlama etkinliği güç kalitesi, 2 m çapında manyetik duyarlılık Helmholtz bobinleri ile büyük ve ağır ekipmanı barındırma işlemleri gerçekleştirilir.

Eurolab ekibimiz; uzman ekibiyle birlikte gerekli durumlarda vardiya şeklinde çalışarak, tüm askeri testleri kapsamlı şekilde test, analiz, ölçüm ve değerlendirmeye tabi tutarak, en son eksiksiz bir raporlama yaparak, testi güvenli şekilde tamamlayarak onayını verir.