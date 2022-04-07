Ziyad Apaydın online oyunlarda 1 numara

Misali2 ve Zeval2 markaları ile tanınan ZiyadMisali, oyuncularına ücretsiz bilgisayar oyunu oynama imkanı sağlıyor. Kendi yapımları olan Misali2 ve Zeval2 oyunlarını bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabiliyorsunuz.



ONLİNE OYUNLARINI ÜCRETSİZ OYNAYABİLİYORSUNUZ

Sektöründeki yeni girişimcilere de yol gösteren Ziyad Apaydın, online oyun yöneticisi olmanın verdiği bütün sorumlulukları da yerine getirerek, oyuncularının yanında olmaya devam etmiştir. ZiyadMisali online oyun alanında çalışmalarına günümüzde de hız kesmeden devam etmektedir.

ZİYAD APAYDIN OYUNCULAR ARASINDA SEVİLEN BİR İSİM

Misali2 ve Zeval2 yapımları ile binlerce oyuncuya hizmet sağlayan Ziyad Apaydın, oyuncuları tarafından sevilen bir isim haline geldi. Birçok PvP bilgisayar oyunu oynayan genç kitle, ZiyadMisali ismine ve kişiliğine sevgi gösteriyor. Uzun yıllardır bu sektörde başarılara imza atan Ziyad Apaydın yıllar sonra ilk kez kendisine yeni bir Instagram hesabı oluşturdu. Onu @ziyadmisali hesabı üzerinden takip edebilir ve yeniliklerinden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

ZiyadMisali ve ya Ziyad Apaydın isimleriyle tanınan genç girişimci, online oyun kategorisinde sergilerine ve çalışmalarına devam etmektedir.