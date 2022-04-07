Koronavirüs kaynaklı yoğun bakım yatışları azaldı | 7 Nisan 2022 yurttan haberler





OYUNCAKLAR MAHRA KOKUYOR

Antalya Serik'te 5 Mart tarihinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ailesi, kızlarının oyuncaklarına sarılarak özlem gideriyor. Her gece kızının yatağında oyuncalarına sarılarak uyuyan anne Derya Pınar, "Yatağında çok sevdiği oyuncağı Layla Roza ile diğer oyuncakları yatıyor. Bu oyuncakların hepsinde Mahra'nın kokusu var. 'Kızım sen meleksin sadece kanatların yok' diyordum. Şimdi kanatlı bir melek oldu. Rabb'im ona görev verdi, yanına aldı. Yavrumun adını yaşatacağız" dedi.



BOŞANMA NEDENİ SÜREKLİ DEDİKODU

İstanbul'da şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Davacıya karşı davalı erkeğin sadakatsiz davranışları olduğuna dikkat çeken Aile Mahkemesi, erkeğin tam kusurlu olduğuna dikkat çekti. Nedeni ise davalı erkeğin kusur olarak yüklenen sadakatsizlik vakıasının başka bir kadınla isminin sürekli dedikoduya karışmış olması.



ÇELİK KASADAKİ PARALAR DA YANDI

KONYA'da dün yanan mobilya fabrikasından geriye, küle dönen enkaz yığını kaldı, çelik kasanın içindeki paraların da yandığı öğrenildi. Öte yandan itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.





