Koronavirüs kaynaklı yoğun bakım yatışları azaldı | 7 Nisan 2022 yurttan haberler

Türkiye, COVİD-19'a karşı destan yazdı. Aşılamayla birlikte vaka sayısı azaldı. Bu tablo, hastanelere de yansıdı. Bir zamanlar boş yatağın bile olmadığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde sadece bir tane Coronavirüs hastası kaldı.
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran sevindiren açıklamayı yaptı: Pandeminin başından bu yana yoğun bakımdaki hasta sayısı en düşük noktaya ulaştı.
DOSTLUK KAZANDI
Manisa'da Mustafa Zehir, 4 ay önce kesmek için aldığı kaza kıyamadı. Paşa ismini verdiği hayvanla arasındaki bağ herkesi şaşırttı. "Her zaman yanımda. Tarlaya gidiyorum, dereye gidip yüzüyoruz. Traktörle ve motorla giderken bana yetişemeyince arkamdan uçuyor" açıklaması yaptı.
DAYAN BUĞRAHAN
Denizli Amatör Lig F Grubu'nda mücadele eden Çardak Belediyespor oyuncusu Buğrahan Gökpınar (26), Şirinköyspor karşılaşması sonrası aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Genç futbolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Damarlarından biri tıkalı olan gence, stent takıldı. Klüp, "Yoğun bakımda olan futbolcumuz için dualarınızı bekliyoruz" açıklaması yaptı.