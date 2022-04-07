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    Koronavirüs kaynaklı yoğun bakım yatışları azaldı | 7 Nisan 2022 yurttan haberler

    Koronavirüs vakaları azaldı. Türkiye’de yoğun bakımlarda hasta kalmadı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve 7 Nisan 2022 tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz diğer haberler...

    Pozitif haber

    Türkiye, COVİD-19'a karşı destan yazdı. Aşılamayla birlikte vaka sayısı azaldı. Bu tablo, hastanelere de yansıdı. Bir zamanlar boş yatağın bile olmadığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde sadece bir tane Coronavirüs hastası kaldı.



    Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran sevindiren açıklamayı yaptı: Pandeminin başından bu yana yoğun bakımdaki hasta sayısı en düşük noktaya ulaştı.



    DOSTLUK KAZANDI
    Manisa'da Mustafa Zehir, 4 ay önce kesmek için aldığı kaza kıyamadı. Paşa ismini verdiği hayvanla arasındaki bağ herkesi şaşırttı. "Her zaman yanımda. Tarlaya gidiyorum, dereye gidip yüzüyoruz. Traktörle ve motorla giderken bana yetişemeyince arkamdan uçuyor" açıklaması yaptı.



    DAYAN BUĞRAHAN
    Denizli Amatör Lig F Grubu'nda mücadele eden Çardak Belediyespor oyuncusu Buğrahan Gökpınar (26), Şirinköyspor karşılaşması sonrası aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Genç futbolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Damarlarından biri tıkalı olan gence, stent takıldı. Klüp, "Yoğun bakımda olan futbolcumuz için dualarınızı bekliyoruz" açıklaması yaptı.



        GÜRÜN HABERİ ADANA'DA
        Ümit Sevinç boşandığı eşi Şükriye Gür'ü bıçakladı. İntihara kalkıştı.

        Genç kadının öldürülmeden önceki son mesajı ortaya çıktı: Geldi, beni öldürecek.



        OTO ŞOK
        Eskişehir'de bir vatandaş bayiden 2 milyonluk sıfır araç aldı. Ekspertize baktırdı. Sağ ön çamurluğunun boyalı olduğu anlaşıldı.



        KAYIP ARANIYOR
        İzmir'de Osman Dikici (30), 20 yıl önce kayboldu. Emniyet bulmak için ekip kurdu.



        OYUNCAKLAR MAHRA KOKUYOR
        Antalya Serik'te 5 Mart tarihinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ailesi, kızlarının oyuncaklarına sarılarak özlem gideriyor. Her gece kızının yatağında oyuncalarına sarılarak uyuyan anne Derya Pınar, "Yatağında çok sevdiği oyuncağı Layla Roza ile diğer oyuncakları yatıyor. Bu oyuncakların hepsinde Mahra'nın kokusu var. 'Kızım sen meleksin sadece kanatların yok' diyordum. Şimdi kanatlı bir melek oldu. Rabb'im ona görev verdi, yanına aldı. Yavrumun adını yaşatacağız" dedi.

        BOŞANMA NEDENİ SÜREKLİ DEDİKODU
        İstanbul'da şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Davacıya karşı davalı erkeğin sadakatsiz davranışları olduğuna dikkat çeken Aile Mahkemesi, erkeğin tam kusurlu olduğuna dikkat çekti. Nedeni ise davalı erkeğin kusur olarak yüklenen sadakatsizlik vakıasının başka bir kadınla isminin sürekli dedikoduya karışmış olması.

        ÇELİK KASADAKİ PARALAR DA YANDI
        KONYA'da dün yanan mobilya fabrikasından geriye, küle dönen enkaz yığını kaldı, çelik kasanın içindeki paraların da yandığı öğrenildi. Öte yandan itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.



            SÜRP'KRİZ' YUMURTA!
            Avrupa'da Kinder Surprise alarmı başladı! Ferrero'nun üreticisi olduğu çikolatalarda salmonella virüsüne rastlandı. İngiltere'deki ürünler piyasadan toplandı. Fransa'da da ürünler geri çağırıldı. Firma, 20 Nisan 2022'den Ekim 2022'nin sonuna kadar olan ürünlerin tüketilmemesi için uyardı.



            ÇİN UÇUYOR!
            ÇİNLİ             Beijing Lingkong Tianxing Technology şirketi, Space Transportation markasıyla yeni bir adım attı. Hipersonik uçuşlar tasarladı. Sesten 5 kat daha hızlı olan uçakların, saatte 6 bin kilometre yol alacağı anlaşıldı. Şanghay merkezli şirketin ilk uçuşlarını 2025'te başlatacağı, 2030'da tam kapsamlı küresel hipersonik araç uçuşunun devreye gireceği açıklandı.
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            Soğan ve patateste aynı oyun sahnede!
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