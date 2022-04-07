Bursalı yazılımcı Gökhan Tolu’dan, Almanya’da büyük hamle

Türk girişimci Tolu, "2011'li yıllarda doğum tarihim olan 16.11.1996'den yola çıkarak sadece aynı tarihte kim var ise onlara göre hayatımı kuracağım diyerek bulduğum Bill Gates ve Warren Buffet'i kimse tanımaz iken yaşam tarzımı onların tarzlarına göre belirleyerek ilerledikçe her şeyin zorlaştığını ve yaşam şartlarının ve baskıların beni başarısızlığa götürdüğünü görünce değişik işler yaparak biriktirdiğim para ile İngiltere'ye geldim. Şimdi hayattaki başarısızlıklar bana merdiven oluyor ve beni başarıdan başarıya taşıyor" dedi.

Gökhan Tolu'nun geliştirdiği bir siber güvenlik yazılımı da dünyaca ünlü iki dev firma olan Apple ve Samsung'un da dikkatini çekmiş. Bu yazılımı almak için birkaç defa teklifte bulunduklarını ancak teklif edilen rakamları yazılım için yetersiz bulduğunu ve şu anda satmayı düşünmediğini dile getiren Kelkitli "Bu konuda çok fazla detay vermek istemiyorum ancak ortaya çıkardığımız siber güvenlik yazılımına Google, Facebook, Apple, Samsung, Huawei gibi dev firmalar çok fazla ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaç da her geçen gün daha da aratacak. Ekip arkadaşlarımla bu yazılımı daha da geliştirip maydev ana şirket adı altında oluşturacağımız maydev güvenlik şirketimizle büyük firmalara destek de verebiliriz" şeklinde konuştu.