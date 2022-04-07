Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.04.2022 07:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2022 07:08
    ABONE OL

    🕜2022 CUMA NAMAZI SAATLERİ GÜNCEL | Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il namaz vakitleri

    İllere göre cuma saatleri araştırılıyor. Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı olarak anılan cuma gününde camiler ibadetlerini gerçekleştiren müslümanlarla dolup taşıyor. Bilindiği üzere cuma günüdeki en önemli ibadet öğle vakti cemaatle kılınan cuma namazıdır. Farz olduğu bilinen cuma namazı ile ilgili Kuran-ı Kerim'de ''Ey İman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı zaman hemen Allah'ı anmaya (cuma namazını kılmaya) koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, elbette bu sizin için daha hayırlıdır.'' ifadelerine yer verilmiştir. Bu cuma günü de camiye gitmeye hazırlanan vatandaşlar 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak?' sorusuna internette yanıt arıyor. İşte 🕜2022 CUMA NAMAZI SAATLERİ...

    🕜2022 CUMA NAMAZI SAATLERİ GÜNCEL | Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il namaz vakitleri

    Milyonlarca kişi yaşadıkları illerde cuma namaz için ezanın saat kaçta okunacağını merak ediyor. Namaz ibadetini yerine getirmek isteyen müslümanlar her cuma camilerin yolunu tutuyor. Peygamber Efendimiz cuma günü için, 'Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Adem cuma günü yaratıldı, o gün cennete kondu, yine o gün cennetten çıkarıldı' demiştir. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İL İL güncel 2022 CUMA NAMAZI SAATLERİ...

    2022 CUMA NAMAZI SAATLERİ

    Üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vatandaşlar ezan saatlerini aşağıdaki linklere tıklayarak öğreneceklerdir.

    İSTANBUL CUMA NAMAZ SAATİ

    👉İSTANBUL GÜNCEL NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

    ANKARA NAMAZ SAATİ

    👉ANKARA GÜNCEL NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İZMİR NAMAZI SAAT

    👉İZMİR GÜNCEL NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Diğer tüm illerdeki vatandaşlar cuma namazı saatlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    👉İLLERE GÖRE CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

    EN GÜZEL, ANLAMI CUMA NAMAZI MESAJLARI

    Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

    Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

    "Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur."

    Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar..

    Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

    Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

    Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

    Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

    Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah'dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın." (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

    Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…

        Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

        Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

        Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

        Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

        Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

        Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar

        Allah'ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

        Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA – 42) Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..!

        Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

        Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

        Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

        İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

        Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

        İSLAMİYET'TE İLK CUMA

        Hz. Peygamber henüz Medine'ye hicret etmeden önce oradaki müslümanlar, sayıları artmaya başlayınca Ehl-i kitabın haftalık toplantı ve ibadet günlerinin bulunduğunu göz önüne alıp kendileri için de böyle bir gün olarak, o dönemde arûbe olarak isimlendirilen cuma gününü seçtiler. Medineli müslümanlardan Es'ad b. Zürâre kendilerine cuma namazını kıldırmaya başladı.

        Peygamber Efendimiz Medine'ye bir saat mesafede bulunan Kubâ'ya ulaşınca orada konakladı. Pazartesiden perşembeye kadar ashabı ile beraber çalışarak İslâm'ın ilk mescidini inşa etti. Cuma günü Kubâ'dan hareket edip Rânûnâ vadisine gitti ve Sâlim b. Avf kabilesine misafir oldu. Bu sırada cuma vakti girdiğinden vadideki namazgâhta ilk cuma namazını kıldırdı.

        Allah Resûlü şöyle buyurur: "Cuma gününde bir an vardır. Bir müslüman o ana denk getirir ve Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir. (Buhârî, "Cuma", 37) Cuma günü duaların kabul edildiği bu anın hangi an olduğu kesin olarak bildirilmemiştir. Gizli kalması, o vakte denk gelir ümidiyle cuma gününün daha çok ibadet ve dua ile geçirmeyi sağlamak içindir.

        DOLMABAHÇE CAMİİ

        Abdülmecid'in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından yapımına başlanmış, bitirmeye ömrü vefa etmeyince oğlu tarafından bitirilen Dolmabahçe Camii, Dolmabahçe Sarayı'nın güney cephesinde, sahil şeridindedir. 23 Mart 1855 tarihinde ibadete açılan caminin mimarı, ünlü mimar ailesi Balyanlardan Garabet Balyan'dır.

        Dolmabahçe Camii, dönemin mimari üslubuna yansıyan barok ve ampir tarzın çeşitli öğeleri ile bezenmiştir. Camide öne çıkan mimari yenilik ise, dairesel pencere dizisidir. Bu dairesel pencere dizisi, dönemin cami ve sivil mimarisinde görülmemiş bir biçimdir. Cami; korentiyen kolon başlığı şeklinde tek şerefesi olan, yivli iki minareye sahiptir ve bu minareler hünkâr kasrının kuzey cephesinin iki ucuna yerleştirilmiştir. Ayrıca, Dolmabahçe Camii'nin selâtin camilerinde de görülen dış avlusu; yol çalışmalarında yıkılmış ve sebil de bu yıkımdan nasibi almıştır. Muvakkithane ise denize bakan cepheye taşınmıştır.

        Dolmabahçe Camii; yapıldığı dönemin mimari estetiğini yansıtmakla kalmayan, aynı zamanda cami mimarisinde o güne değin denenmemiş dairesel pencere düzeniyle, kendine has bir mimari lezzeti de yakalamıştır.
        Taş ve mermerden inşa edilen cami, 1948-1961 yılları arasında Deniz Müzesi olarak kullanılmış, müze yeni binasına taşındıktan sonra 1966 yılında restore edilerek yeniden ibadete açılmıştır.

        CUMA GÜNÜNDE YAPILMASI SÜNNET OLAN DAVRANIŞLAR

        Boy abdesti almak, beden temizliğini yapmak, dişleri temizlemek, güzel elbise giymek, güzel koku sürünmek, camiye erken gitmek, Kehf sûresini okumak, çokça dua etmek ve Allah'ı anmak, Hz. Peygamber'e salâtü selâm getirmek.

        Cuma namazı kılmakla kimler yükümlü değildir?

        Cuma namazı yükümlülüğünü düşüren mazeretler de şunlardır: Hastalık, hasta bakıcılık, kişiyi bitkin hale getiren yaşlılık, sağlığa zarar verecek ölçüde sıcak veya soğuk, aşırı derecede yağmur ve çamur, mal, can bakımından güvenliğin bulunmaması. Yolculuk halinde bulunanlara da cuma namazı farz değildir, kıldıkları takdirde namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmazlar.

        Cuma namazı nasıl kılınır?

        Cuma namazı vakti girince önce dört rekat sünnet kılınır. Bu, cumanın ilk sünnetidir. Sonra hatip hutbe okur. Hutbeden sonra cemaat imama uyarak iki rekat cumanın farzını kılar. Bundan sonra dört rekat sünnet kılınır. Bu da cumanın son sünnetidir. Böylece cuma namazı tamamlanmış olur. Bazı bölgelerde zuhr-ı ahir (son öğle namazı) ve vaktin sünneti adıyla kılınan namazlara da rastlanmaktadır. Peygamberimiz ve ashabı böyle bir namaz kılmamışlardır.

        Cuma namazının geçerli olması için özellikle bir şehirde yalnız bir camide kılınmasının gerekli olduğu şeklindeki görüş böyle bir namazın kılınması sonucunu doğurmuştur. Bazı alimler, ihtiyat gerekçesiyle zuhr-ı ahir adıyla dört rekat bir namaz kılınmasının uygun olacağını söylemişlerdir. Ancak cuma namazını kılan bir kimse son öğle adıyla bir namaz kılmak mecburiyetinde değildir. Çünkü cuma namazı öğle namazı yerine geçtiğinden ayrıca öğle namazı kılmaya gerek yoktur.

            CAMİDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

            Allah'a ibadet edilen kutsal mekânlar olan camilerde bazı hususlara dikkat etmek gerekir:

            1. Camiye güzel ve temiz elbiseleri giyerek gitmek, cemaati rahatsız edecek kirli ve yağlı kıyafetlerle gitmemek.
            2. Camiye girerken "Ey Rabbim! bana rahmet kapılarını aç", çıkarken "Ey Rabbim! Senden üstünlük dilerim" diye dua etmek.
            3. Camiye girildiğinde mekruh vakit değilse ve henüz namaza başlanmamışsa iki rekat "Tahiyyetü'l mescid" kılmak.
            4. Soğan ve sarımsak vb. kokuları başkalarını rahatsız eden şeyleri yemiş olan kimselerin camiye gitmeleri uygun olmaz. Cemaat sevabı alacağım diye başkalarını rahatsız etmek doğru olmaz. Çorapları ve elbiseleri kokan kimselerin camiye gelmeleri de uygun değildir. Sigara kullanan kişiler de başkalarını rahatsız etmemek için dikkatli davranmalıdır.
            5. Önden itibaren safları doldurmada acele davranmak, safların sık ve düzgün olmasına gayret göstermek. Ön safta boşluk varken arkada durmak doğru değildir.
            6. Camiye sakin bir yürüyüşle girmek. Cemaat namaza başlamış olsa bile koşulmaz. Yetişebildiğiniz rekatta imama uyarsınız.
            7. Camideki diğer insanlara karşı güzel davranmak. Kusurlu hareketleri olan kişiler sabırla, güler yüzle ve incitmeden ikaz edilmelidir.
            8. Müezzin ezan okurken dediklerini alçak sesle tekrar etmek. Ezan bitince Peygamberimize salâvat getirilir ve ezan duası okunarak Peygamberimize dua edilir.
            9. Namaz kılarken imamdan önce rükuya ve secdeye varmamak, ondan önce başını kaldırmamak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Soğan ve patateste aynı oyun sahnede!
            Haberler Yaşam 🕜2022 CUMA NAMAZI SAATLERİ GÜNCEL | Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il namaz vakitleri
                SON DAKİKA