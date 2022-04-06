SON DAKİKA! Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı! Suriye'den gelecek vaziyet alın! Bahar yağışlar da geliyor! 6 Nisan hava durumu

Son dakika hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye'den yurda giriş yapacak olan toz taşınımına karşı uyardı. Toz taşınımının iki gün boyunca yurdun doğu kesimlerinde etkili olması bekleniyor.
Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, çarşamba ve perşembe günü yurdun doğu kesimlerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.
Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.