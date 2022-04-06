Şevval ayı ne zaman 2022? 🙏2022 Diyanet dini günler takvimi: Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir?

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULAR?

Şevval ayı orucu için şevval ayının başlaması gerekir. Bu orucu tutmak için Kurban ya da Ramazan Bayramı döneminden sonra uygun görülmemektedir.

Çünkü şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın 1. günü başlar.

Ancak bayramın 1. günü oruç tutulmaz. Şevval oruçları için bayramın ilk günü geçmelidir.

Her sene Hicri takvimin 10. ayında şevval ayı başlar ve oruç tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar.