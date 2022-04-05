Türkiye'nin konuştuğu bebek Nisa Mihriban'dan kötü haber! Biyolojik annenin fuhuş yaptığı iddia edildi iki suçtan gözaltına alındı

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.