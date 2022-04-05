🕜2022 CUMA NAMAZI SAATLERİ GÜNCEL | Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il namaz vakitleri

Milyonlarca kişi yaşadıkları illerde cuma namaz için ezanın saat kaçta okunacağını merak ediyor. Namaz ibadetini yerine getirmek isteyen müslümanlar her cuma camilerin yolunu tutuyor. Peygamber Efendimiz cuma günü için, 'Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Adem cuma günü yaratıldı, o gün cennete kondu, yine o gün cennetten çıkarıldı' demiştir. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İL İL güncel 2022 CUMA NAMAZI SAATLERİ...
2022 CUMA NAMAZI SAATLERİ
Üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vatandaşlar ezan saatlerini aşağıdaki linklere tıklayarak öğreneceklerdir.
İSTANBUL CUMA NAMAZ SAATİ
👉İSTANBUL GÜNCEL NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA NAMAZ SAATİ
👉ANKARA GÜNCEL NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ
İZMİR NAMAZI SAAT
👉İZMİR GÜNCEL NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ
Diğer tüm illerdeki vatandaşlar cuma namazı saatlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
👉İLLERE GÖRE CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ
EN GÜZEL, ANLAMI CUMA NAMAZI MESAJLARI
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…
Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…
"Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur."
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar..
Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.
Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah'dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın." (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)
Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…