Sevdiğine kavuşmak isteyenler için dua! Ayrıldığı sevdiğine yeniden kavuşmak isteyenlerin okuyacağı dua! Sevdiğine kavuşma duası sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ayrılık acısıyla yanıp tutuşan ve sevdiğine kavumak için Allah'tan yardım isteyen, dua etmek için araştırmalar yapan vatandaşların merak ettiği Vasıl duasına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
SEVDİĞİNE KAVUŞMA DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI
İfade edilen teşkil sırasına göre sevdiğine kavuşma duasının sözleri tam olarak şöyledir:
Bismillahirrahmanirrahim
Ya Vedud,
Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala. Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula. Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke 'ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.
Ya Cami,
Sebbihısme rabbikel'a'la. Elleziy haleka fesevva.Velleziy kaddere feheda. Velleziy ahrecelmer'a. Fece'alehu ğusaen ahva. Senukriüke fela tensa.İlla maşaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa. Ve nüyessirüke lil yüsra. Fezekkir in nefe'atizzikra. Seyezzekkerü men yahşa. Ve yetecen nebühel'eşka. Elleziy yaslennarel kübra. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya. Kad efleha men tezekka.Ve zekeresme rabbihi fesalla. Bel tü'sirunel hayateddünya. Vel'ahıretü hayrün ve ebka. İnne haza lefissuhufel'ula. Suhufi ibrahiyme ve musa.
Ya Mucib,
Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'na 'anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa'na leke zikreke. Feinne me'al'usri yüsren. İnne me'al'usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. (amin)