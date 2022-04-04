Elazığ'da vahşet! Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, 10 yaşındaki çocuğu yaraladı

Fırat A, Sarayatik Mahallesi'nde yaşayan kayınvalidesi Zerif Doğan'ın evine gitti.



Fırat A. ile kayınvalidesi ve baldızı Gülay Doğan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat A, kayınvalidesi ve baldızına silahla ateş etti.