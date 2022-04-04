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    • Yaşam
    • 05.04.2022 01:33
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    • 05.04.2022 01:33
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    Elazığ'da vahşet! Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, 10 yaşındaki çocuğu yaraladı

    Elazığ'da bir kişi tartıştığı kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, 10 yaşındaki bir çocuğu yaraladı. Polis ekiplerinin kaçan saldırganı yakalama çalışması sürüyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

    Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü!

    Fırat A, Sarayatik Mahallesi'nde yaşayan kayınvalidesi Zerif Doğan'ın evine gitti.

    Fırat A. ile kayınvalidesi ve baldızı Gülay Doğan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat A, kayınvalidesi ve baldızına silahla ateş etti.



    10 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
    Olayda, Zerif ve Gülay Doğan olay yerinde hayatını kaybetti, evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip Doğan seken kurşunlardan yaralandı.

    Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



    Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Fırat A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Elazığ'da vahşet! Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, 10 yaşındaki çocuğu yaraladı
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