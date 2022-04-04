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    • Yaşam
    • 05.04.2022 06:50
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    • 05.04.2022 06:50
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    Elazığ'da vahşet! Kayınvalidesi, baldızı ve 10 yaşındaki çocuğu öldürdü

    Son dakika haberi! Elazığ'da, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan ve kaynanası ile baldızını tabancayla öldüren Fırat A.'nın kurşunlarına hedef olup ağır yaralanan diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin ailesine kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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    Fırat A, Sarayatik Mahallesi'nde yaşayan kayınvalidesi Zerif Doğan'ın evine gitti.

    Fırat A. ile kayınvalidesi ve baldızı Gülay Doğan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat A, kayınvalidesi ve baldızına silahla ateş etti.



    10 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI
    Olayda, Zerif ve Gülay Doğan olay yerinde hayatını kaybetti, evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip Doğan seken kurşunlardan yaralandı.

    Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Demirbağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



    YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
    Eşinin ailesine kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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