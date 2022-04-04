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    • Yaşam
    • 04.04.2022 12:40
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    • 04.04.2022 12:40
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    Bir Doqu'nuşla yenilenir her şey

    Ev tekstili sektörünün önde gelen markalarından Doqu Home, "Bir Doqu'nuşla Yenilenir Her Şey" adını verdiği konsepti ve yeni koleksiyonlarıyla uluslararası bayiler buluşmasını gerçekleştirdi.

    Bir Doqu’nuşla yenilenir her şey

    Ev tekstili sektörünün kalite ve şıklığı ile tanınan markası Doqu Home "Bir Doqu'nuşla Yenilenir Her Şey" adını verdiği konsepti ve 2022 yılına damga vuracak yeni koleksiyonlarıyla uluslararası bayiler buluşmasını gerçekleştirdi.

    Doqu Home Genel Müdürü Erdem Gündüz yurtiçi ve yurtdışından 700'ü aşkın Doqu Home bayisinin katıldığı organizasyonda; renk, doku, stil ve trend ürünleriyle büyük beğeni toplayan markanın çok verimli bir yılı geride bıraktığını ve 2022 yılında ev tekstili sektörünü domine eden bir marka olmayı hedeflediklerini açıkladı.

    Doqu Home bayileriyle gerçekleştirdiği buluşmanın anısına 10 bin adet fidan dikimi gerçekleştirerek Fethiye Üzümlü'de bir hatıra ormanı oluşturulacak.

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