Ankara'da, icra avukatlığı yapan Osman Gökmen 250 milyon TL'lik vurgun yapmıştı! Tarlada yakalandı

Ankara'da, icra avukatlığı yapan Osman Gökmen'in boş senetlere imza attırdığı ve sahte senetlerle icra takibi başlatarak 250 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Kendisini saklandığı yerde bulan polisleri gören Gökmen, duvardan atlayarak tarlaya kaçtı ancak polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla kıskıvrak yakalandı.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte senet düzenleyerek icra takibi başlatan şüphelilere yönelik 1 yıllık çalışmasının ardından eş zamanlı operasyon düzenlemişti. "Pencere" yöntemi ile boş senetlere imza attırıp 20 kişiyi dolandıran 2'si avukat 5 kişi gözaltına alınmıştı.
İcra avukatı Osman Gökmen'in hukuki olarak süreci yöneticisi hem de senetlerde alacaklı olarak ismi bulunan kişileri temin ederek 250 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği önü sürülmüştü.