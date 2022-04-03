Ankara'da, icra avukatlığı yapan Osman Gökmen 250 milyon TL'lik vurgun yapmıştı! Tarlada yakalandı

Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından avukat Gökmen, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi heyeti, avukat Gökmen'in kaçma ve havaya silahla ateş açılarak yakalanması görüntülerine rağmen "kaçma şüphesi yoktur" kararı ile adli kontrol ile tekrar serbest bıraktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Osman Gökmen'i serbest bırakan Hakimler hakkında inceleme başlattı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen bir mağdur, sahte senet üzerinden kendisinin dolandırdığı yönünde şikayette bulundu. Mali polis, çalışma başlatarak senette alacaklı olarak görünen kişiyi gözaltına aldı.