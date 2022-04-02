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    • Yaşam
    • 02.04.2022 08:06
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    • 02.04.2022 08:06
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    Şevval ayı ne zaman 2022? 🙏2022 Diyanet dini günler takvimi: Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir?

    Tüm illerden Müslüman alemi Şevval ayı ne zaman 2022 sorusuna yanıt arıyor. İslamiyet'te yeri, önemi büyük olan günlerin tarihleri merak ediliyor ve bu noktada 2022 Diyanet dini günler takvimine göre Şevval ayının başlayacağı tarih oruç ibadetlerini yerine getirecekler için büyük önem taşıyor. Peki 11 ayın sultanı Ramazan ayı sonrasında idrak edilecek olan Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir?

    takvim.com.tr
    Şevval ayı ne zaman 2022? 🙏2022 Diyanet dini günler takvimi: Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir?

    Şevval ayı ne zaman 2022? 🙏2022 Diyanet dini günler takvimi: Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İbadetlerini doğru zamanda ve eksiksiz yerine getirmek isteyenler İslamiyet'te önemi büyük olan günlerin tarihini öğrenmek istiyor. Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay olan Şevval ayı'nın ne zaman başlayacağı ve oruç ibadetinin hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    ŞEVVAL AYI NE ZAMAN 2022?

    Şevval ayı, Hac aylarından ilkidir. Ramazan ayının peşinden gelen bu mübarek ay, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlar. Şevval ayında oruç tutmak isteyenler bu tarihe dikkat ederek şevval ayını 30 Mayıs 2022 tarihinde uğurlayabilir.

    ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULAR?

    Şevval ayı orucu için şevval ayının başlaması gerekir. Bu orucu tutmak için Kurban ya da Ramazan Bayramı döneminden sonra uygun görülmemektedir.
    Çünkü şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın 1. günü başlar.
    Ancak bayramın 1. günü oruç tutulmaz. Şevval oruçları için bayramın ilk günü geçmelidir.
    Her sene Hicri takvimin 10. ayında şevval ayı başlar ve oruç tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar.

        Şevval orucunu tutmak için 6 gün oruç yeterlidir. 6 günü peşpeşe tutmak zorunluluğu yoktur.
        Şevval ayı içinde 6 günü aralıklı şekilde tutabilirsiniz.
        2 Mayıs 2022 tarihinde başlayan şevval ayı içinde tutacağınız 6 günlük orucu 30 Mayıs 2022 tarihine kadar bitirebilirsiniz.
        Şevval orucu, ramazan ayı orucu gibi farz değildir. Ancak sünnet olan şevval orucunun sevabı da büyüktür.

        ŞEVVAL AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

        Tıpkı ramazan orucu gibi sevabı büyük olan şevval orucu, niyet edildikten sonra başlar.
        Şevval orucunu tutmak isteyenler, içinden geldiği gibi oruç tutmak için niyet edebilir.
        Allah için, Allah rızası adına niyet ettikten sonra içinizden geçen hayırlı duaları okuyarak niyet edebilirsiniz.
        Şevval ayı orucu nasıl tutulur diyenler öncelikle niyet etmeyi unutmamalıdır.
        Eğer ramazan ayında tutamadığınız oruçların kazasını şevval ayında tutacaksanız; bunu niyetinizde belirtmelisiniz.

        Din görevlilerine gelen sorulardan biri de şevval ayında tutulan oruç kazaya sayılır mı oluyor.
        Ramazan orucunu tutamayanlar, Ramazan Bayramı ile başlayan şevval ayında kaza orucunu tutabilir.
        Niyet ederken: "Niyet ettim Allah rızası için bugün şevval orucu tutmaya." denilebilir.
        Kaza orucunun niyetinde mutlaka kaza orucu olduğunu dile getirmelisiniz.
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        Haberler Yaşam Şevval ayı ne zaman 2022? 🙏2022 Diyanet dini günler takvimi: Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir?
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