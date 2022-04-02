Adana'da 22 yaşındaki genç, annesine pusu kurarak öldürdü

Adana'da erkek kuaförü Kemal B. (22), 6 yıl önce babasından boşanan ve kendilerinden ayrı yaşayan annesi Ayşe Okuyucu'nun (40) oturduğu eve gitti. Genç kadın evden dışarıya çıkınca, oğlu silahını ateşledi.

Kurşunlar Ayşe Okuyucu'nun boyun, göğüs ve karın kısmına isabet etti. Ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz anne, kurtarılamadı. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, izinli olan bir özel harekat polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Okuyucu'nun cenazesi daha sonra Kozan ilçesindeki Postkabasakal Mezarlığı'na defnedildi.