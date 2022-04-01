Müslüman alemi tarafından yatsı namazı kılınışı yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin teravih namazı saatlerini duyurdu ve Ramazan ayının başlamasına sadece saatler kala tüm illerden vatandaşlar yatsı namazı ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyor. Peki yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Kendi ilinde ezanın ne zaman okunacağını merak edenler İstanbul, Ankara, İzmir yatsı namazı saatleri hakkında bilgileri haberimizden edinebilir.