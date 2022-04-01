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    • Yaşam
    • 01.04.2022 21:07
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    • 01.04.2022 21:14
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    Teravih namazından sonra vitir namazı nasıl kılınır? 🙏Vitir namazı kaç rekattır? Vitir namazında kunut duasını bilmeyen ne okur?

    11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına saatler kala Müslüman vatandaşlar teravih namazından sonra vitir namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyor. İbadetlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyenler İslamiyet'in 5 şartından biri olan namazlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Vitr namazı, vacip olarak kabul edilirken, diğer mezheplerde sünnet olarak kabul ediliyor. Peki Vitir namazı kaç rekattır? Vitir namazında kunut duasını bilmeyen ne okur?

    takvim.com.tr
    Teravih namazından sonra vitir namazı nasıl kılınır?

    Teravih namazından sonra vitir namazı nasıl kılınır? 🙏Vitir namazı kaç rekattır? Vitir namazında kunut duasını bilmeyen ne okur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek Ramazan ayı başlıyor ve teravih namazından sonra kılınması daha faziletli olan vitir namazı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. İşte merak edilen tüm bilgiler...

    VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

    Yatsı namazının hemen ardından kılınan vitir namazı toplam 3 rekattır.

    1. Rekat

    "Niyet ettim Allah rızası için bu günün Vitir namazını kılmaya" diye niyet ederiz
    "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
    Sübhaneke'yi okuruz
    Euzü-besmele çekeriz
    Fatiha Sûresini okuruz
    Kur'an'dan bir sure okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

    2. Rekat

    Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
    Besmele çekeriz
    Fatiha Sûresini okuruz
    Kur'an'dan bir sure okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
    Oturarak Ettahiyyatu okuruz

    3. Rekat

    Besmele çekeriz
    Fatiha okuruz
    Bir namaz suresi okuruz
    "Allahu Ekber" diyerek yeniden Tekbir alırız
    Kunut dualarını okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
    "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız.

        VİTİR NAMAZINDA OKUNAN DUALAR VE SURELER

        Fatiha, Fil, Kureyş, Maun, Kafirun, Kevser, Nasr, Tebbet, Nas, Felak, İhlas sureleri okunur. Subhaneke, Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Kunut duası 1 ve 2, Rabbena Atina, Rabbenâğfirlî duaları okunur.

        VİTİR NAMAZINDA KUNUT DUASINI BİLMEYEN NE OKUR?

        Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen "Allahümme innâ neste'înuke" ve "Allahümme iyyâke na'büdü" duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar "Rabbenâ âtinâ" duasını okur veya üç defa "Allahümmeğfir lî" demekle yetinir.
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        Haberler Yaşam Teravih namazından sonra vitir namazı nasıl kılınır? 🙏Vitir namazı kaç rekattır? Vitir namazında kunut duasını bilmeyen ne okur?
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