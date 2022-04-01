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    • Yaşam
    • 01.04.2022 08:03
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    • 01.04.2022 08:03
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    Sevdiğine kavuşmak isteyenler için dua! Ayrıldığı sevdiğine yeniden kavuşmak isteyenlerin okuyacağı dua! Sevdiğine kavuşma duası!

    Herhangi bir sebepten dolayı sevdiği kişiden ayrı düşen ve yeniden bir araya gelmek isteyenler sevdiğine kavuşmak isteyenler için dua! Ayrıldığı sevdiğine yeniden kavuşmak isteyenlerin okuyacağı dua araştırmalarını hızlandırdı. Ayrılık açısını sona erdirmek için ellerini Allah'a dua etmek amacıyla açacak olanlar için Sevdiğine kavuşma duası, eski kaynaklarda ise Vasıl duası olarak geçen ve duada geçen esmalar ile surelerin teşkili haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Sevdiğine kavuşmak isteyenler için dua! Ayrıldığı sevdiğine yeniden kavuşmak isteyenlerin okuyacağı dua! Sevdiğine kavuşma duası!

    Sevdiğine kavuşmak isteyenler için dua! Ayrıldığı sevdiğine yeniden kavuşmak isteyenlerin okuyacağı dua! Sevdiğine kavuşma duası sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ayrılık acısıyla yanıp tutuşan ve sevdiğine kavumak için Allah'tan yardım isteyen, dua etmek için araştırmalar yapan vatandaşların merak ettiği Vasıl duasına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    SEVDİĞİNE KAVUŞMA DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

    İfade edilen teşkil sırasına göre sevdiğine kavuşma duasının sözleri tam olarak şöyledir:

    Bismillahirrahmanirrahim

    Ya Vedud,

    Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala. Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula. Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke 'ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

    Ya Cami,

    Sebbihısme rabbikel'a'la. Elleziy haleka fesevva.Velleziy kaddere feheda. Velleziy ahrecelmer'a. Fece'alehu ğusaen ahva. Senukriüke fela tensa.İlla maşaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa. Ve nüyessirüke lil yüsra. Fezekkir in nefe'atizzikra. Seyezzekkerü men yahşa. Ve yetecen nebühel'eşka. Elleziy yaslennarel kübra. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya. Kad efleha men tezekka.Ve zekeresme rabbihi fesalla. Bel tü'sirunel hayateddünya. Vel'ahıretü hayrün ve ebka. İnne haza lefissuhufel'ula. Suhufi ibrahiyme ve musa.

    Ya Mucib,

    Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'na 'anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa'na leke zikreke. Feinne me'al'usri yüsren. İnne me'al'usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. (amin)

        Duada geçen esmalar ile surelerin teşkili şöyledir:

        Ya Vedud esmasına nida edilir ve ardından Duha suresi okunur.
        Ya Cami esmasına nida edilir ve ardından Ala suresi okunur.
        Ya Mucib esmasına nida edilir ve ardından İnşirah suresi okunur.
        Duada geçen esmaların anlamı ise şöyledir:

        Ya Vedud esması "seven ve sevilmeye layık" anlamındadır.

        Ya Cami esması "toplayan ve bir araya getiren" demektir.

        Ya Mucib esması ise "duaları kabul eden" manasındadır.

        Dikkat edilirse duada geçen bu esmalar anlam bakımından insanların sevdiğine yeniden kavuşmaları ile yakından ilişkilidir.

        SEVDİĞİNE KAVUŞMA DUASI NASIL OKUNUR?

        Kavuşma duasının okunuşu, mutlaka abdest alarak yapılmalıdır. Din alimleri, bu duaya Cuma gecesi yatsı namazından sonra okunmaya başlanmasını ve 7 gün boyunca, her gün yatsı namazından sonra niyet edilerek okunması gerektiğini söylemiştir. Niyet edildikten sonra bazı din alimleri bu dua okunurken sadaka verilmesini de tavsiye edilmiştir. Bu duanın en önemli tarafı da kesintisiz her akşam okunmasıdır. Aksatılarak okunan dualar kabul olmaz.

        Sevdiğine Kavuşmak İçin En Tesirli Dua Nasıl Okunur?

        Hızlı tesirli sevdiğine kavuşma duası, şöyle okunur:

        Bismillahirrahmanirrahim.

        Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul habir.

        Allahu la ilahe illa hüves semiul basir.

        Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadun.

        Allahu la ilahe illa hüvel rahmanirrahiym.

        Allahu la ilahe illa hüvel ferdussamed.

        Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınınu.

        Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadussamed.

        Allahu la ilahe illa hüvel fettahul aliym.

        Allahu la ilahe illa hüvel kariybul musavvir.

        Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu.

        Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym.

        Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym.

        Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus.

        Allahu la ilahe illa hüvel hakkul mubiyn.

        Allahu la ilahe illa hüvel aziyzul aliym.

        Allahu la ilahe illa hüvel ehadus samed.
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        Haberler Yaşam Sevdiğine kavuşmak isteyenler için dua! Ayrıldığı sevdiğine yeniden kavuşmak isteyenlerin okuyacağı dua! Sevdiğine kavuşma duası!
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