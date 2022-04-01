Sahur imsakta mı başlar? 🙏Sahur vakti ne zaman biter? 📌İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti, 2022 Ramazan imsakiyesi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek Ramazan ayı geldi çattı ve heyecan dolu bekleyiş sona erdi, ilk sahur vakti en çok merak edilenler arasında yer aldı. İşte oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların araştırdığı tüm bilgiler...
ORUÇ İMSAKTA MI BAŞLAR?
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.