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    • Yaşam
    • 01.04.2022 22:59
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    • 01.04.2022 23:16
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    Sahur imsakta mı başlar? 🙏Sahur vakti ne zaman biter? 📌İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti, 2022 Ramazan imsakiyesi!

    11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı ve tüm illerden Müslüman vatandaşlar Sahur imsakta mı başlar? Sahur vakti ne zaman biter sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Her yıl heyecanla beklenen mübarek ayda 2022 yılı için ilk sahur ve iftar 2 Nisan tarihinde yapılacak. Saadece saatler kala oruç ibadetini yerine getirecek olanlar kendi illerinde sahur vaktini merak ediyor ve İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin sahur vakti haberimizde yer alıyor. 2022 Ramazan imsakiyesine içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Sahur imsakta mı başlar?

    Sahur imsakta mı başlar? 🙏Sahur vakti ne zaman biter? 📌İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti, 2022 Ramazan imsakiyesi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek Ramazan ayı geldi çattı ve heyecan dolu bekleyiş sona erdi, ilk sahur vakti en çok merak edilenler arasında yer aldı. İşte oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların araştırdığı tüm bilgiler...

    ORUÇ İMSAKTA MI BAŞLAR?

    Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

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    Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

    Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

        SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

        Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

        Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.
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        Haberler Yaşam Sahur imsakta mı başlar? 🙏Sahur vakti ne zaman biter? 📌İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti, 2022 Ramazan imsakiyesi!
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