Sabahattin Seven Kayışdağı Darülaceze sakinleriyle buluştu

Sabahattin Seven; Bereket büyüklerimizin yanındadır. Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize hürmet göstermeyen bizden değildir. Hadis-i Şerifini hayatımız boyunca kendimize motto edindik. Mübarek Ramazan ayına girmeye hazırlandığımız bu günlerde merhamet denen en güzel duyguyu yoğun yaşamaya çalışmalıyız. Bizim büyüklerimizle olmamız, hediyeler vermemiz onlara değil, bizlere bahşedilmiş bir lütuftur.







Bugün burada bizlerle olmayı kabul eden lütfedip ikramımızı kabul eden değerli büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Rabbim daha çok yanlarında olmayı bizlere nasip etsin dedi…