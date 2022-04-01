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    • Yaşam
    • 01.04.2022 10:09
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    • 01.04.2022 10:09
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    Lüks cipte intihar edecekti polis son anda kurtardı

    Adana’da lüks cipinde ilaç içerek hayatını son vermek isteyen kadın, cipin arka camını kıran polisler tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Z.A. ile eşi M.A.’nın bir süredir sürekli tartıştıkları öğrenildi. Z.A.’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Lüks cipte intihar edecekti polis son anda kurtardı

    Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendisine ilgi göstermediği ve değersiz hissettiğini söylediği eşi M.A. (40) ile tartışan Z.A. (38), sabah saatlerinde lüks cipine binip evden ayrıldı.

    Daha sonra eşini telefonla arayan Z.A., intihar edeceğini söyledi. M.A. eşini ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra yeniden eşini arayan Z.A., yüksek dozda ilaç içtiğini ve Çatalan Batı Köprüsü'nde olduğunu söyledi.

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    Bunun üzerine komşusunun otomobilini alan M.A., polis ekiplerini arayıp eşinin söylediği yere gitti. Kapıları kilitli cipin içindeki eşinin baygın olduğunu gören M.A., konumunu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cipin arka camını kırıp kadını araçtan çıkarttı.
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        Haberler Yaşam Lüks cipte intihar edecekti polis son anda kurtardı
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