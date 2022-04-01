Lüks cipte intihar edecekti polis son anda kurtardı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendisine ilgi göstermediği ve değersiz hissettiğini söylediği eşi M.A. (40) ile tartışan Z.A. (38), sabah saatlerinde lüks cipine binip evden ayrıldı.