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    • Yaşam
    • 31.03.2022 20:42
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    • 31.03.2022 20:45
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    📣2022 Ramazan Bayramı ne zaman? 👉Ramazan Bayramı hangi tarihte, hangi günler? 🔎Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    Müslüman alemi 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte, hangi günler sorularının yanıtları sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Tüm illerden vatandaşlar Ramazan ayı için geri sayıma başladı ve 2 Nisan Cumartesi günü idrak edilmeye başlanacak. Sonrasında ise bayram için heyecan dolu bekleyiş başladı ve tatil planlarını yapanlar hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    📣2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

    📣2022 Ramazan Bayramı ne zaman? 👉Ramazan Bayramı hangi tarihte, hangi günler? 🔎Ramazan Bayramı tatili kaç gün? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyanet 2022 takvimine göre merak edilen tarihler belli oldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı'na ilişkin tüm bilgileri haberimizden öğrenebilir.

    2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

    RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

    Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek.

    RAMAZAN BAYRAMI ANLAMLI VE ÖNEMİ

    Bilindiği gibi, halk arasında "üç aylar" diye anılan "Recebü'l-ferd", "Şa'bânü'l-muazzam" ve "Ramazânü'l-mübârek" aylarının İslam dininde özel bir yeri vardır. İçerisinde "Regâib" ve "Mi'râc" kandillerinin bulunduğu ve Âdem aleyhisselam'dan beri kıymetli olan Recep ayı ile "Berât" kandilinin bulunduğu Şa'ban ayı göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş, dört gözle beklenen, ayların sultanı Ramazan ayı da idrak edilmiş ve 4 Aralık Çarşamba günü ise nihayete ermiştir. Dün 1 Şevval-i şerif (5 Aralık) Perşembe günü, Ramazan Bayramının 1. günü idi. Bugün ise bayramın 2. gününü idrak etmiş bulunuyoruz. Allahü teala, necip milletimizin ve bütün Müslümanların sıhhat ve afiyet içerisinde nice bayramlara kavuşmalarını nasip buyursun.

        Bayramların cemiyet hayatımızda çok özel bir yeri vardır. Çocuklar, gençler, olgunlar ve yaşlılar grup grup camilere doluşurlar, büyük bir huşu içerisinde namazlarını eda ederler. Bayram namazından sonra bütün Müslümanlar birbirlerinin bayramlarını tebrik ederler, daha sonra aile büyükleri, eş-dost, akraba ve komşuları ziyaret ederek, büyüklerin ellerini öpüp dualarını alırlar. Bayramlar sevgi ve saygının artmasına vesile olur. Yine dini bayramlarımızdaki güzel adetlerimiziden biri de, yetimler, fakirler, garipler ve çocukların sevindirilmesi, yardıma muhtaç kimselere yardım ellerinin uzatılması, ictimai yardımlaşma ve dayanışmanın tezahür etmesidir. Ramazan bayramında fakirlere sadaka-ı fıtır verilmesi, kurban bayramında ise, akrabaya ve komşulara kurban etinden dağıtılması ne kadar hikmetlidir.
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        Haberler Yaşam 📣2022 Ramazan Bayramı ne zaman? 👉Ramazan Bayramı hangi tarihte, hangi günler? 🔎Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
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