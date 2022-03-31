📣2022 Ramazan Bayramı ne zaman? 👉Ramazan Bayramı hangi tarihte, hangi günler? 🔎Ramazan Bayramı tatili kaç gün? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyanet 2022 takvimine göre merak edilen tarihler belli oldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı'na ilişkin tüm bilgileri haberimizden öğrenebilir.
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek.
RAMAZAN BAYRAMI ANLAMLI VE ÖNEMİ
Bilindiği gibi, halk arasında "üç aylar" diye anılan "Recebü'l-ferd", "Şa'bânü'l-muazzam" ve "Ramazânü'l-mübârek" aylarının İslam dininde özel bir yeri vardır. İçerisinde "Regâib" ve "Mi'râc" kandillerinin bulunduğu ve Âdem aleyhisselam'dan beri kıymetli olan Recep ayı ile "Berât" kandilinin bulunduğu Şa'ban ayı göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş, dört gözle beklenen, ayların sultanı Ramazan ayı da idrak edilmiş ve 4 Aralık Çarşamba günü ise nihayete ermiştir. Dün 1 Şevval-i şerif (5 Aralık) Perşembe günü, Ramazan Bayramının 1. günü idi. Bugün ise bayramın 2. gününü idrak etmiş bulunuyoruz. Allahü teala, necip milletimizin ve bütün Müslümanların sıhhat ve afiyet içerisinde nice bayramlara kavuşmalarını nasip buyursun.