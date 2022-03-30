Yılın en iyi söz yazarı Hüsamettin Elçi’ye verildi

İş dünyasındaki başarıları ve eğitim alanındaki yatırımlarının yanı sıra Türk sanat müziğine armağan ettiği besteleriyle müzik dünyasında da adından söz ettiren Hüsamettin Elçi'nin son eseri "Bu Gece" ödülle taçlandı. Ünlü sanatçı Ayhan Aşan'ın seslendirdiği, büyük beğeni toplayan şarkı, Elçi'ye ödül getirdi.



"BÜYÜK MUTLULUK"

Hüsamettin Elçi, 9'uncusu düzenlenen ve Türkiye'nin yıldızlarını buluşturan BHT Moon Life Ödülleri Töreni'nde 'En İyi Beste ve Söz Yazarı' ödülüne layık görüldü. Törene katılarak ödülünü alan usta bestekâr, mutluluğunu dile getirerek dinleyicilere ve organizasyon sahiplerine teşekkür etti.



"ÇOK YÖNLÜ SANATÇI"

Hüsamettin Elçi bestekâr kimliğinin yanında aynı zamanda şair, hattat ve STK yöneticisi. 1955'te Bayburt'ta dünyaya gelen Hüsamettin Elçi; Elçi Eğitim Kurumları, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Mesleki Eğitim Kurumları, Net Görüntüleme ve Duduzar Turistik Tesisleri'nin de kurucusu. Elçi ayrıca Pendik-Kaynarca Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin de başkanı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN