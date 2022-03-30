Kuran hangi gecede indirildi? Kur’an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir? Kadir Gecesi’nin anlamı ve önemi nedir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kadi Gecesi her yıl Ramazan ayının 27'inci gecesinde idrak edilmektedir. Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan'da idrak edilecek.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

"Şüphesiz, biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadîr, 97/1-5)