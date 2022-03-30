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    Arkadaşlarıyla 100 lira iddia girip yüzmek için denize atladı canından oldu

    Çanakkale’de lise öğrencisi Umut Öner, iskelede sohbet ettiği arkadaşlarıyla 100 liraya iddiaya girip yüzmek için denize atladı. Kısa sürede gözden kaybolan talihsiz gencin denizden cesedi çıktı.

    ’Umut’suz iddia!

    Çanakkale İskelesi'nde ölüm oyunu... Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Samet Umut Öner, dün sabaha karşı iskelede birlikte oturup sohbet ettiği iki arkadaşıyla denize girip yüzeceği konusunda 100 liraya bahse girdi. Suya atlayan Öner, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşıyla, bu sırada iskelede bulunun bir kişi, Öner'i kurtarmak için denize girdi. Ancak Samet Umut Öner'e ulaşılamadı.İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla Öner'i bulup çıkardı. Ambulansa alınıp kalp masajı yapılan Samet Umut Öner, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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