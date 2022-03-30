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    • Yaşam
    • 30.03.2022 08:02
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    • 30.03.2022 08:02
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    ANKARA İFTAR VAKTİ 2022 NE ZAMAN? Ankara’da ilk oruç saat kaçta? 🙏Ramazan imsakiyesi: 2 Nisan 2022 Ankara sahur vakti nedir?

    Ankara’da yaşayan Müslüman vatandaşlar ANKARA İFTAR VAKTİ 2022 NE ZAMAN sorusuna yanıt arıyor. Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan’a az bir zaman kala heyecanlı bekleyiş başladı ve oruç ibadetini yerine getirecek olan İslam dünyası kendi ilinde ilk sahurun saat kaçta yapılacağını merak ediyor. Peki Ankara’da ilk oruç saat kaçta? Ramazan imsakiyesi: 2 Nisan 2022 Ankara sahur vakti nedir? Diyanet dini günler takvimine göre 2 Nisan’da başlayacak olan Ramazan orucuna ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    ANKARA İFTAR VAKTİ 2022 NE ZAMAN? Ankara’da ilk oruç saat kaçta? 🙏Ramazan imsakiyesi: 2 Nisan 2022 Ankara sahur vakti nedir?

    ANKARA İFTAR VAKTİ 2022 NE ZAMAN? Ankara'da ilk oruç saat kaçta? 🙏Ramazan imsakiyesi: 2 Nisan 2022 Ankara sahur vakti nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş her sene Ramazan ayını büyük bir merakla ve heyecanla bekliyor, bol bol ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Ankara'da yaşayanların merak ettiği 2022 yılı ilk oruç açma vakti haberimizde yer alıyor.

    🙏ANKARA İFTAR VAKTİ 2022

    Ankara İftar Vakti: 19:20

    Diğer tüm illerin sahur saatini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz

    RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

    Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
    Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
    Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

        Kişinin çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır?

        Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu hâlde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler; öncelikle tutmadıkları bu oruçların sayısını belirlerler ve bu oruçlarını, oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler.
        Tutulacak her kaza orucuna, "Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…" diye niyet edilmesi uygun olur. Kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir:
        a. Kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarı ile bir kameri ay hesabı ile —ki, bu yirmi dokuz veya otuz gündür; ihtiyaten otuz gün tercih edilmesi uygundur— oruçlarını tutar.
        b. Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilir.
        Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tevbe ve istiğfar etmesi de gerekir.

        Kazaya kalan Ramazan oruçlarının belli bir sürede tutulma zorunluluğu var mıdır?

        Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de, "İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar." (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır. Kaza oruçlarının peşpeşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların, geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne zaman öleceğini bilemez.
        Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67).
        Hanefîlere göre Ramazan oruçlarının kazası için bir zaman sınırlaması yoksa da mümkün olan ilk fırsatta bu oruçlar tutulmaya çalışılmalıdır (Kâsânî, Bedâî',II, 104). Şâfiîlere göre ise bir Ramazan'da kazaya kalmış orucun, gelecek Ramazan'a kadar kaza edilmesi gerekir. Bir Ramazan'ın kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar (Nevevî, el-Mecmû', VI, 364; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 645).
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        Haberler Yaşam ANKARA İFTAR VAKTİ 2022 NE ZAMAN? Ankara’da ilk oruç saat kaçta? 🙏Ramazan imsakiyesi: 2 Nisan 2022 Ankara sahur vakti nedir?
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