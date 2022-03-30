ABD’de işletme okudu,Tip Fakültesi’ni kazanıp doktor oldu! Başkenti bilemeyince Türkiye’nin gündemine oturdu...

ATV'nin sevilen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, seyirciyi yine ekrana bağladı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Name Çığra Coşkun, uzun uzun aldığı eğitimleri sıraladı. ABD'deki Earlham Collage'de İşletme Bölümü'nü bitirdiğini, ardından yeniden sınava girerek Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını anlattı. Eğitiminedevam eden Name Çığra Coşkun, kazanacağı parayla dünya turuna çıkacağını açıkladı. Ancak daha 4'ncü soruda takıldı!
YORUM YAĞDI
Dünya turuna çıkacağına gidip bir Ankara'yı görsün.
Hastaları adına üzgünüm.
Bu kadarını da bilmemek pes!
JOKERLERE GİTTİ AMA
"1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusunu cevaplayamadı. Önce seyirci joker hakkını kullandı. Ancak seyircinin yüzde 60'ı bile doğru şıkkı bulamadı! Bunun üzerine Coşkun, yarı yarıya joker hakkını kullanarak doğru cevap olan Ankara'ya ulaştı! Sunucu Kenan İmirzalıoğlu şaşkınlığını şöyle anlattı: 13 Ekim 1923'ten beri Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın. Seyircinin de yalnızca yüzde 40'ı Ankara cevabını verdi. Çok şaşırdım...