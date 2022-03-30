ABD’de işletme okudu,Tip Fakültesi’ni kazanıp doktor oldu! Başkenti bilemeyince Türkiye’nin gündemine oturdu...





JOKERLERE GİTTİ AMA

"1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusunu cevaplayamadı. Önce seyirci joker hakkını kullandı. Ancak seyircinin yüzde 60'ı bile doğru şıkkı bulamadı! Bunun üzerine Coşkun, yarı yarıya joker hakkını kullanarak doğru cevap olan Ankara'ya ulaştı! Sunucu Kenan İmirzalıoğlu şaşkınlığını şöyle anlattı: 13 Ekim 1923'ten beri Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın. Seyircinin de yalnızca yüzde 40'ı Ankara cevabını verdi. Çok şaşırdım...