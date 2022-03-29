🙏İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022! İlk oruç saat kaçta açılacak? 2 Nisan 2022 İstanbul sahur vakti! 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslamiyet'te önemi çok büyük olan bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran oruç ibadeti Ramazan ayı boyunca tutulacak. Şimdiden saat bilgisi araştırmasına başlayan Müslüman vatandaşların merak ettiği Ramazan ayı ilk sahur tarihi haberimizde yer alıyor.
🙏İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022
İstanbul iftar vakti: 19:42
Diğer tüm illerin sahur saatini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz
RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.