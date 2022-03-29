Bağcılar'da dehşet! Sokak ortasında katliam yapan şahıs evde eşini vurduktan sonra kendini de vurdu

Bağcılar'da silahlı kişi, mahallede karşılaştığı 1 kişiyi vurduktan sonra evine giderek önce eşini sonra da kendini vurdu.

Olay, İnönü Mahallesi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle öfkelenen kişi, sokakta karşılaştığı 1 kişiyi vurduktan sonra evine giderek, burada da eşini ve kendini vurdu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öfkeli koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, vurduğu 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.