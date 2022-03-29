Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.03.2022 01:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2022 02:09
    ABONE OL

    Bağcılar'da dehşet! Sokak ortasında katliam yapan şahıs evde eşini vurduktan sonra kendini de vurdu

    Bağcılar'da bir şahıs gece yarısı dehşet saçtı. Silahlı kişi, mahallede karşılaştığı 1 kişiyi vurduktan sonra evine giderek önce eşini sonra da kendini vurdu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, kendi vuran öfkeli koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

    Bağcılar’da dehşet!

    Bağcılar'da silahlı kişi, mahallede karşılaştığı 1 kişiyi vurduktan sonra evine giderek önce eşini sonra da kendini vurdu.

    Olay, İnönü Mahallesi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde meydana geldi.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle öfkelenen kişi, sokakta karşılaştığı 1 kişiyi vurduktan sonra evine giderek, burada da eşini ve kendini vurdu.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Öfkeli koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, vurduğu 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kara Tahta başlıyor
    Haberler Yaşam Bağcılar'da dehşet! Sokak ortasında katliam yapan şahıs evde eşini vurduktan sonra kendini de vurdu
        SON DAKİKA