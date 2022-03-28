Alina Ekiz: Güzellik merkezi açıyorum

Alina Ekiz'in adını tüm Türkiye, Show TV'de yayınlanan bir yarışma programıyla duydu. Instagram ve TikTok'u aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla bu iki platformda fenomen haline gelen Ekiz, yarışmanın ardından güzellik sektörüne yöneldi.



KÖKLÜ BİR AKADEMİDE EĞİTİM ALDI

Güzellik uzmanı olmak amacıyla Bağdat Caddesi'ndeki köklü bir akademide 6 ay boyunca dersler alan Alina Ekiz, eğitimini başarıyla tamamladı. Alanındaki son teknoloji cihazların tümüne hakim olan ve güzellik sektöründe geniş bir çevresi bulunan ünlü fenomen, uzun zamandır hayalini kurduğu güzellik merkezini açmak için kolları sıvadı.



UZMAN BİR KADROYLA HİZMET VERECEK

Alina Ekiz, kendi adıyla açacağı güzellik merkezi için şimdilerde uzman bir kadro oluşturmak için çalışmalar yaptığını söyledi: "Güzellik uzmanı olmayı uzun süredir istiyordum. Bu alanda gereken eğitimleri aldım ve güzellik merkezimi açmak için gereken tüm prosedürleri tamamladım. Profesyonel bir ekip kurmak istiyorum ama takdir edersiniz ki bunlar zaman alan konular. Kadroyu oluşturur oluşturmaz merkezimiz hizmet vermeye başlayacak."



MİSAFİRLERİMİ GÜZELLEŞTİRECEĞİM

Sosyal medyada güzelliğiyle dikkat çeken Alina Ekiz, bu konuda da dikkat çekici bir açıklama yaptı: "Güzellik sektöründe olan kadınların güzel olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben dış görünüşüme çok önem veriyorum. Açacağım merkezde de misafirlerimizi güzelleştireceğim. Beni takip eden ve seven insanların da gelmek isteyeceğinden eminim."