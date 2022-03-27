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    • Yaşam
    • 27.03.2022 08:01
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    • 27.03.2022 08:01
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    Ne zaman oruç tutacağız? 2022 ilk oruç hangi tarihte, hangi gün tutulacak? 🙏11 ayın sultanı Ramazan ayına kaç gün kaldı?

    Tüm illerden vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla ne zaman oruç tutacağız sorusuna yanıt arıyor. İslamiyet'te büyük önemi bulunan, her sene büyük bir heyecanla ve merakla beklenen Ramazan ayı için az bir zaman kaldı ve tarih bilgisi sorgulaması da hızlandı. Diyanet 2022 dini günler takvimine göre 11 ayın sultanı Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2022 ilk oruç hangi tarihte, hangi gün tutulacak? Bir ay oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ne zaman oruç tutacağız? 2022 ilk oruç hangi tarihte, hangi gün tutulacak? 🙏11 ayın sultanı Ramazan ayına kaç gün kaldı?

    Ne zaman oruç tutacağız? 2022 ilk oruç hangi tarihte, hangi gün tutulacak? 🙏11 ayın sultanı Ramazan ayına kaç gün kaldı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    🙏NE ZAMAN ORUÇ TUTACAĞIZ? 2022 İLK ORUÇ HANGİ TARİHTE?

    2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başlayacak. 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

    2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

        Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

        İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
        İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
        İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

        Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu?

        Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne "şek günü" denilir. Ancak, Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

        Oruçlu bir kimsenin guslederken ağza ve burna su vermesinin ölçüsü nedir?

        Guslederken ağza ve burna su vermek farzdır. Ağza verilen suyu boğaza kadar ulaştırıp çalkalamak ve burna verilen suyu da iyice çekmek sünnettir. Bu hüküm oruçlu olmayan kimseler içindir. Oruçlu olanların, boğaza veya genze su kaçma ihtimali olduğu için böyle yapmaları uygun olmaz. Onlar gusülde ağza ve burna su verirken mübalağa etmeyip abdestte yaptıkları gibi yaparlar (İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtâr, I, 237, 291).
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        Haberler Yaşam Ne zaman oruç tutacağız? 2022 ilk oruç hangi tarihte, hangi gün tutulacak? 🙏11 ayın sultanı Ramazan ayına kaç gün kaldı?
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