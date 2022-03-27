Kur’an hangi gece indi? 🙏Kur’an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir? Kur’an-ı Kerim’in indirildiği geceye ne denir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.