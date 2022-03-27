İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır, kaç rekattır? İşrak namazı nasıl kılınır? Hangi dualar okunur? Duha namazı ile aynı mı?

İşrak namazı nasıl kılınır? İslamiyet'in 5 şartından biri namaz kılmaktır ve Müslüman alemine farz kılınmıştır. Nafile namazlarındna biri olan işrak kuşluk ve duha olarak da adlandırılmaktadır. Faziletleri oldukça büyük olan İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) kıldığı bir namaz olan işrak namazının belirlenen vakit içinde kılınması son derece önemlidir. İşte merak edilenler
İŞRAK NAMAZI NEDİR, NE ZAMAN KILINIR?
Güneşin doğuşundan yarım saat sonraki zaman kuşluk yani işrak zamanın başlama zamanıdır. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar bu namaz kılınabilir? İkişer ikişer veya dörder dörder kılınabilir. Bu vakitte kişi istediği kadar nafile kuşluk namazı kılabilir.
İŞRAK NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Hanefi mezhebine göre işrak namazı abdest alındıktan sonra niyet ile başlar. Niyet sesli yapılır. 'Niyet ettim Allah rızası için kuşluk/işrak/duha namazını kılmaya' şeklinde niyet yapılır. Bu niyetin ardından tekbir getirilir ve namaz başlar.
1- Tekbir 'Allahu Ekber' şeklinde getirilir.
2- Elle göbek altına bağlanır, sağ el sol elin bileğini serçe ve baş parmak tutacak şekilde bağlanır.
3- Subhaneke duasının ardından fatiha okunur. Fatihadan sonra Kurandan her hangi bir sure veya üç ayetten fazla olacak şekilde ayet okunur. Allahu Ekber denilerek tekbir getirilir ve rukuya gidilir. Rukuda eller diz kapaklarını tutar ve kılan kişi secde bölümüne bakar.