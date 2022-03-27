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    Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Aslı Üstünkaya eski eşi Volkan Ekinci'den şoke eden şikayet! Oğlumu dövüyor

    Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Aslı Üstünkaya, 10 yıl önce boşandığı Volkan Ekinci’nin şikayeti ile sarsıldı. Ekinci, “Oğluma şiddet uyguluyor. Çocuklarımdan haber alamıyorum” diye savcılığa başvurdu...

    Oğlumu dövüyor!

    Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı merhum Mehmet Üstünkaya'nın kızı Aslı Üstünkaya ile 10 yıl önce boşanan Türkiye Jokey Kulübü'nün eski başkanı Yasin Ekinci'nin oğlu Volkan Ekinci arasında gerilim sürüyor.



    Yıllarca velayet savaşı veren ikili arasında yeni bir gelişme yaşandı. Volkan Ekinci, oğlunun annesi tarafından şiddet gördüğünü söylediğini ve çocuklarından haber alamadığını, bu sebeple çocukların sağlığından endişe ettiğini ileri sürerek, eski eşi Aslı Üstünkaya hakkında savcılığa şikayette bulundu. Daha önce de iştirak nafakası ve diğer masrafları ödemediği iddiasıyla Ekinci aleyhine 436 bin lira tutarında 5 ayrı icra takibi başlatan Aslı Üstünkaya, bu defa mesajla Tehdit edildiği iddiasıyla eski eşinden şikâyetçi olmuştu.

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    Haberler Yaşam Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Aslı Üstünkaya eski eşi Volkan Ekinci'den şoke eden şikayet! Oğlumu dövüyor
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