Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Aslı Üstünkaya eski eşi Volkan Ekinci'den şoke eden şikayet! Oğlumu dövüyor





Yıllarca velayet savaşı veren ikili arasında yeni bir gelişme yaşandı. Volkan Ekinci, oğlunun annesi tarafından şiddet gördüğünü söylediğini ve çocuklarından haber alamadığını, bu sebeple çocukların sağlığından endişe ettiğini ileri sürerek, eski eşi Aslı Üstünkaya hakkında savcılığa şikayette bulundu. Daha önce de iştirak nafakası ve diğer masrafları ödemediği iddiasıyla Ekinci aleyhine 436 bin lira tutarında 5 ayrı icra takibi başlatan Aslı Üstünkaya, bu defa mesajla Tehdit edildiği iddiasıyla eski eşinden şikâyetçi olmuştu.

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