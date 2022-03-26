Zekat ne zaman verilir? Zekat nasıl hesaplanır? 🙏Fitre ve zekat arasındaki fark nedir? Kimlere verilir, kimlere verilmez? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek Ramazan ayına az bir zaman kala İslam alemi zekat ve fitre konusu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı ve zekat kimlere, neden verilir soruna yanıt arıyor. İşte merak edilen tüm bilgiler...
ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?
Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur.
ZEKAT KİMLERE VERİLİR?
Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.
ZEKAT NASIL HESAPLANIR?
Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.