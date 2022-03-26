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    • Yaşam
    • 26.03.2022 16:40
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    • 26.03.2022 16:46
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    Zekat ne zaman verilir? Zekat nasıl hesaplanır? 🙏Fitre ve zekat arasındaki fark nedir? Kimlere verilir, kimlere verilmez?

    Müslüman alemi zekat ne zaman verilir? Zekat nasıl hesaplanır sorularının yanıtları sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. merakla ve heyecanla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan ayına az bir zaman kaldı ve zekat, fitre ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 fitre miktarını 40 TL olarak belirledi ve zekat miktarını öğrenmek istiyor. Peki Fitre ve zekat arasındaki fark nedir? Kimlere verilir, kimlere verilmez?

    takvim.com.tr
    Zekat ne zaman verilir?

    Zekat ne zaman verilir? Zekat nasıl hesaplanır? 🙏Fitre ve zekat arasındaki fark nedir? Kimlere verilir, kimlere verilmez? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek Ramazan ayına az bir zaman kala İslam alemi zekat ve fitre konusu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı ve zekat kimlere, neden verilir soruna yanıt arıyor. İşte merak edilen tüm bilgiler...

    ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

    Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur.

    ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

    Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.

    ZEKAT NASIL HESAPLANIR?

    Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.

        Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

        Zekâtın kimlere verileceği Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı şekilde açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da hadislerde belirtilmiştir (Buhârî, Zekât, 32, 36, 38, 43). Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir.

        ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ?

        Ana, baba, dede, nine, oğullar, kızlar ve bunlardan olan torunlar servetin kendisiyle korumaya alınıp desteklenmesi gerektiği için, bunlara zekât verilmez. Bununla beraber muhtaç olması durumunda; evlenerek başka aileye karışmış kız ve erkek kardeşlere, bunların çocuklarına yani yeğenlere, hala, amca, dayı, teyzeye ve bunun çocuklarına daha sonra diğer akrabalara ve komşulara zekât verilir.

        FİTRE İLE ZEKAT ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

        Fitrede, sahip olunan malın ticaret malı olması ve artış gösterme özelliği bulunması gibi zekât yükümlülüğü için gereken birtakım şartlar aranmaz. Yine zekât mükellefiyetinde aranan "Çocuk olmama ve akıl sağlığı bozuk bulunmama" şartı da fitre için mevcut değildir. Yani çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayanlar da mali durumları uygun ise fitre vermekle mükelleftir. Onların yerine bu görevi veli ve vasileri yerine getirir. Bir diğer fark da fitrenin buğday, arpa, üzüm ve hurmadan ibaret olan dört çeşit mal esas alınarak hesaplanmasıdır. Fitre bu ürünlerden hangisi üzerinden hesaplandığında fakirlerin menfaatine daha çok uygun düşüyorsa, o ürün üzerinden hesaplanmalıdır.
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        Haberler Yaşam Zekat ne zaman verilir? Zekat nasıl hesaplanır? 🙏Fitre ve zekat arasındaki fark nedir? Kimlere verilir, kimlere verilmez?
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