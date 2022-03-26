Mahkemesiz E-Devlet isim soyisim değiştirme nasıl yapılır? ✅E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI

Türkiye'de pek çok vatandaş ad ve soyad değişimi için mahkeme kapısına gidiyordu. Yeni dönemde bundan böyle mahkemeye gitmeye gerek kalmıyor. Vatandaşlar artık E-Devlet sistemi üzerinden isim soyisim değişikliği yapılabiliyor. Hal böyle olunca milyonlarca kişi mahkemesiz nasıl ad soyad değişikliği yapılacağını araştırmaya başladı. Peki; E-Devlet isim soyisim değişikliği nasıl yapılır? Ad-soyad değiştirme E-devlet'ten aşama aşama nasıl yapılır? İşte yanıtları...