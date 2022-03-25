İZMİR İFTAR VAKTİ 2022 NE ZAMAN? 🙏İzmir'de ilk oruç saat kaçta açılacak? Ramazan imsakiyesi ile 2 Nisan 2022 İzmir sahur vakti sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar Ramazan orucu ibadetini yerine getirmek için sabırsızlanıyor ve tarih bilgisi merak ediliyor. 2022 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak, peki İzmir'de ilk sahur saat kaçta?
🙏İZMİR İFTAR VAKTİ 2022
İzmir İftar Vakti: 19:42
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RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.