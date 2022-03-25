İL İL DİYANET EZAN SAATLERİ GÜNCEL | ⏰ NAMAZ (SAATLERİ) VAKİTLERİ 2022 | İmsak, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı...

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Artvin, Rize, Adana, Mersin, Kayseri, Nevşehir ve diğer tüm illerde namaz vakitleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 81 ilde namaz ibadetini yerine getirmek isteyen müslümanlar namaz saatlerini kaçırmamak için araştırmalar yapıyor. Hangi ilde saat kaçta namaz kılınacağına dair tüm bilgiler haberimizde! İşte il il İmsak, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı saatleri...
2022 AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?
İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vatandaşlar ezan saatlerini öğrenmek için aşağıdaki linklere tıklayacaklardır.
İSTANBUL NAMAZ SAATİ
👉İSTANBUL GÜNCEL NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA NAMAZ SAATİ
👉ANKARA GÜNCEL NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ
İZMİR NAMAZI SAAT
👉İZMİR GÜNCEL NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDEKİ NAMAZ VAKİTLERİNİ ÖĞRENİN
Yukarıdaki 3 büyük şehir dışında farklı şehirde oturanlar aşağıda bulunan linke tıklayacaklardır.
👉İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
NAMAZ NEDİR?
Günde beş vakit kılınması farz olan bir ibadet şeklidir. İslam'ın şartları arasın da bulunmaktadır. Namaz kılınması gerektiği Kuran'da geçmektedir. Namazın nasıl kılındığını Müslümanlara peygamber efendimiz öğretmiştir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit kılınmaktadır. Ayrıca cuma namazı, bayram namazı, şükür namazı gibi namazlar da bulunmaktadır.
NAMAZ NEDEN KILINIR?
Namaz Allah'a (c.c.) olan kulluk borcumuzu ödemek ve her daim onu anmak üzere kılınır. Namaz ergenlik yaşların da olan ve akıl sağlığı yerinde olan tüm erkeklere ve kadınlara farz olan bir ibadettir. Namaza başlama yaşı ile ilgili peygamber efendimizin hadisi şerifleri bulunmaktadır. Müslüman kişilerin namazını kılmaları ve kesinlikle namazı inkar etmemeleri gerekir. Allah (c.c.) kullarını cenneti ile müjdelemiştir.
Bu cennet nimeti ile buluşmak için namaz çok önemlidir. Hem namaz dinin direğidir. Peygamber efendimiz anne ve babaların çocuklarına namaz kılmasını öğretmesini ve vakti geldiğinde onlara emretmesini tavsiye etmiştir. Namazını bilmeyerek ya da elinde olmayarak kaçıranlar da kaza namazı kılmalıdır.