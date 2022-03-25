Bu sene fitre miktarı (fıtır sadakası) kaç TL? Diyanet: 2022 FİTRE MİKTARI ne kadar?

Halk arasında fitre olarak tanınmış fıtır sadakası Ramazan'a özel bir sadakadır. Her Ramazan Müslüman alemi bağlamında merakla araştırılan fitrenin 2022 yılında ne kadar yapıldığı merak ediliyordu. Kimlerin fitre vermekle yükümlü olduğu ve kimlere verilip verilmeyeceği de bu noktada büyük ehemmiyet arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 fitre sayısını belirledi, nasıl hesaplandığı ve diğer tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz!
2022 FİTRE MİKTARI NE KADAR? DİYANET İŞLERİ AÇIKLADI
Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.
Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."
FİTRE NEDİR?
Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli vatandaşlara vermesi vacip olan sadakadır.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan verilere göre, kişi, kendisinin ve ufak çocukların fitrelerini vermekle yükümlü. Fıtır sadakasının, vacip olma vakti Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan evvel de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde ya da daha sonra da verilebilir.
FİTRE NASIL HESAPLANIR?
Fitre verilebilecek vatandaş ile birlikte fitrenin verileceği kişi sayısına bağlı olarak hesaplanır. Yani yerine fitre verilebilecek kişi sayısı ile vatandaş başına bedelin çarpılması üzerinden hesaplama gerçekleşir. Bu hesaplama her yıl değişkenlik gösterir.
Yaşamın getirdiği pahalılık ve ekonomik hal kapsamında oran belirlenir. Böylece parasal ve manevi yönden kuvvetli olan Müslümanlar, yardım etmeye gereksinimi olan insanlara bu hususta destek sağlar. Ancak bir şahsa verilebilecek olan oran bir fitreden az olmamalıdır. O yüzden buna ilgi ederek her yıl güncellenen fitre oranı üzerinden, gereksinimi olan vatandaşlara parasal yardım yapılabilir.