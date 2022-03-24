Sahur saati 2022: İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur vakti ezan kaçta okunacak? Ramazan İmsakiyesi ile 2 Nisan il il sahur vakitleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde en merak edilen konular arasında yer alıyor ve İslam alemi kendi ilinde 2022 yılında ilk sahura ne zaman kalkılacağını merak ederek araştırmaya başladı. 2022 Ramazan İmsakiyesi ve diğer tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.
🙏SAHUR SAATİ: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE SAHUR VAKTİ
İstanbul İftar Vakti: 19:36
İzmir İftar Vakti: 19:42
Ankara İftar Vakti: 19:20
Diğer tüm illerin sahur saatini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz
RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.