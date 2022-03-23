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    • Yaşam
    • 23.03.2022 12:25
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    • 23.03.2022 12:25
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    Mehmet Rıfat Özkök Kimdir?

    Mehmet Rıfat Özkök, 1987 yılının mayıs ayında dünyaya gelmiş ve aslen İstanbullu ve Selanik göçmenidir. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duymaya başlayan Mehmet Rıfat Özkök, 12 yıl boyunca profesyonel futbol oynamıştır. Sonrasında vücut geliştirme sporuna yönelen başarılı sporcu kurmuş olduğu markası TRAIN LIKE A PRO | Mehmet Rıfat Özkök ile Günümüzde profesyonel olarak bireysel antrenörlük ve motivasyon koçluğu yapmaktadır.

    Mehmet Rıfat Özkök Kimdir?

    Mehmet Rıfat Özkök Kariyeri

    Lisans eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi'nde tamamlayan genç sporcu özellikle fitness ve piloxing alanlarında elde ettiği başarılar ile dikkat çekmektedir. Uzmanlık dalı olan fitness alanında da eğitim vermektedir. Ayrıca İstanbul genelinde pek çok fitness kulübünde de eğitmenlik yapmıştır.

    2015 yılında WABBA Dünya Şampiyonası yarışmasında Body- Fitness Dünya Şampiyonu olmuştur.

    Genç ve başarılı sporcu Mehmet Rıfat Özkök ayrıca Mr. Universe unvanını alan kişi olarak da tüm dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Günümüzde pek çok televizyon programına katılarak popülerliğini korumaktadır.

    Özkök 2019 yılında Los Angeles/California'da düzenlenen WBFF 'de Muscle ve Fitness kategorilerinde 2 ayrı madalya kazanarak Pro-Card almış ve Pro Fitness Model unvanını elde etmiştir. Son olarak 2020 yılında da Ekim ayında çıkartılan Men's Fitness dergisine kapak starı olarak eşlik etmişti

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