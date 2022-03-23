Mehmet Rıfat Özkök Kimdir?

Mehmet Rıfat Özkök Kariyeri

Lisans eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi'nde tamamlayan genç sporcu özellikle fitness ve piloxing alanlarında elde ettiği başarılar ile dikkat çekmektedir. Uzmanlık dalı olan fitness alanında da eğitim vermektedir. Ayrıca İstanbul genelinde pek çok fitness kulübünde de eğitmenlik yapmıştır.

2015 yılında WABBA Dünya Şampiyonası yarışmasında Body- Fitness Dünya Şampiyonu olmuştur.

Genç ve başarılı sporcu Mehmet Rıfat Özkök ayrıca Mr. Universe unvanını alan kişi olarak da tüm dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Günümüzde pek çok televizyon programına katılarak popülerliğini korumaktadır.

Özkök 2019 yılında Los Angeles/California'da düzenlenen WBFF 'de Muscle ve Fitness kategorilerinde 2 ayrı madalya kazanarak Pro-Card almış ve Pro Fitness Model unvanını elde etmiştir. Son olarak 2020 yılında da Ekim ayında çıkartılan Men's Fitness dergisine kapak starı olarak eşlik etmişti