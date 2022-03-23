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    • Yaşam
    • 23.03.2022 08:00
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    • 23.03.2022 08:00
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    Kur'an hangi gece indi? 🙏Kur’an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir? Kur’an-ı Kerim’in indirildiği geceye ne denir?

    Milyonlarca Müslüman vatandaş Kur'an hangi gece indi? Kur’an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Ramazan ayının başlamasına az bir zaman kaldı ve heyecanlı bekleyiş sürerken Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kur’an-ı Kerim'in indirildiği gece hakkında bilgiler de merak konusu oldu. Peki Kur’an-ı Kerim’in indirildiği geceye ne denir? Bu önemli günde hangi ibadetlerin yapılması gerekir?

    takvim.com.tr
    Kur’an hangi gece indi? 🙏Kur’an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir? Kur’an-ı Kerim’in indirildiği geceye ne denir?

    Kur'an hangi gece indi? 🙏Kur'an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim'in indirildiği geceye ne denir sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar 11 ayın sultanı Ramazan için heyecan dolu geri sayıma başladı ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece hakkında araştırmalarını da hızlandırdı. İşte konuya dair tüm bilgiler...

    🙏KUR'AN HANGİ GECE İNDİ?

    Kur'an-ı Kerim Mekke'de Ramazan ayının 27. gecesinde inmeye başlamıştır. Bu gece Kadir Gecesi denilmektedir.

    Kuran, bu inişin ramazanın Kadir Gecesi'ne rastladığını bize Kadir Suresi'nde bildiriyor. Ve bu inişin büyüklüğüne dikkat çekmek için olacak ki, Kadir Gecesi'ni ''bin aydan daha hayırlı'' olarak nitelendiriyor.

    Konuya, Hz. Peygamber'in (SAV) durumu açısından baktığımızda, şunlar söylenebilir: Vahyin başlangıcında Hz. Muhammed (SAV) 40 yaşında bulunuyordu. Tarih, Miladi 610'dur. İlk vahiy, Mekke yakınlarında Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında gelmiştir.

    KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

    İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

    KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

    Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

        Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

        KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

        Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

        - Kur'ân-ı Kerîm okumak
        - Tevbe istiğfar etmek
        - Salat u selam getirmek
        - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
        - Allah'ı çokça zikretmek
        - Sadaka vermek

        Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

        - Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
        - Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)
        - Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
        - İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
        - Az da olsa İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
        - Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
        - Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.
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