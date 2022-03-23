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    • Yaşam
    • 23.03.2022 07:00
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    • 23.03.2022 07:00
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    İL İL DİYANET EZAN SAATLERİ GÜNCEL | ⏰ NAMAZ (SAATLERİ) VAKİTLERİ 2022 | İmsak, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı...

    Namaz kılmak islam alemi açısından büyük öneme sahip. Haftanın 7 günü kılmanın farz olduğu namaz için müslümanlar ezan saatini kaçırmak istemiyor. Namaz için ezan saatleri bilmek gerekiyor. Dini görevini yarine getirmek isteyenler bugün İmsak, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı saatlerini araştırıyor. İşte il il güncel namaz saatleri (Ezan saatleri)...

    İL İL DİYANET EZAN SAATLERİ GÜNCEL | ⏰ NAMAZ SAATLERİ VAKİTLERİ 2022 | İmsak, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı...

    İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Artvin, Rize, Adana, Mersin, Kayseri, Nevşehir ve diğer tüm illerde namaz vakitleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 81 ilde namaz ibadetini yerine getirmek isteyen müslümanlar namaz saatlerini kaçırmamak için araştırmalar yapıyor. Hangi ilde saat kaçta namaz kılınacağına dair tüm bilgiler haberimizde! İşte il il İmsak, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı saatleri...

    2022 AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vatandaşlar ezan saatlerini öğrenmek için aşağıdaki linklere tıklayacaklardır.

    İSTANBUL NAMAZ SAATİ

    👉İSTANBUL GÜNCEL NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

    ANKARA NAMAZ SAATİ

    👉ANKARA GÜNCEL NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İZMİR NAMAZI SAAT

    👉İZMİR GÜNCEL NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDEKİ NAMAZ VAKİTLERİNİ ÖĞRENİN

    Yukarıdaki 3 büyük şehir dışında farklı şehirde oturanlar aşağıda bulunan linke tıklayacaklardır.

    👉İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    NAMAZ NEDİR?

    Günde beş vakit kılınması farz olan bir ibadet şeklidir. İslam'ın şartları arasın da bulunmaktadır. Namaz kılınması gerektiği Kuran'da geçmektedir. Namazın nasıl kılındığını Müslümanlara peygamber efendimiz öğretmiştir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit kılınmaktadır. Ayrıca cuma namazı, bayram namazı, şükür namazı gibi namazlar da bulunmaktadır.

    NAMAZ NEDEN KILINIR?

    Namaz Allah'a (c.c.) olan kulluk borcumuzu ödemek ve her daim onu anmak üzere kılınır. Namaz ergenlik yaşların da olan ve akıl sağlığı yerinde olan tüm erkeklere ve kadınlara farz olan bir ibadettir. Namaza başlama yaşı ile ilgili peygamber efendimizin hadisi şerifleri bulunmaktadır. Müslüman kişilerin namazını kılmaları ve kesinlikle namazı inkar etmemeleri gerekir. Allah (c.c.) kullarını cenneti ile müjdelemiştir.

    Bu cennet nimeti ile buluşmak için namaz çok önemlidir. Hem namaz dinin direğidir. Peygamber efendimiz anne ve babaların çocuklarına namaz kılmasını öğretmesini ve vakti geldiğinde onlara emretmesini tavsiye etmiştir. Namazını bilmeyerek ya da elinde olmayarak kaçıranlar da kaza namazı kılmalıdır.

        EZAN İLK NE ZAMAN OKUNMAYA BAŞLANDI?

        Müslümanlığın ilk zamanlarında bugün bildiğimiz şekilde ezan okunmuyordu. Namaz, Mekke döneminde farz kılındığı halde, Hz. Peygamber'in Medine'ye gelişine kadar namaz vakitlerini bildirmek için bir yol düşünülmemiş ve belki de cemaatle kılınmadığı için buna ihtiyaç duyulmamıştı. Medine'ye gelindiğinde bir süre sokaklarda "es-salâh es-salâh" (namaza, namaza) veya "essalâtü câmia" (namaz insanları toplayıcı ve bir araya getiricidir veya namaz birçok güzellikleri ve şükür çeşitlerini kendisinde toplar) diye bağırılmışsa da bu yeterli olmamıştı.

        Hicretin ilk yılında Medine'de Mescid-i Nebî'nin inşası tamamlanıp müslümanlar düzenli bir şekilde toplanıp cemaatle namaz kılmaya başlayınca, Peygamberimiz namaz vakitlerinin girdiğini ve topluca namaz kılınacağını duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmeye başladı.

        Sonunda birkaç sahâbînin aynı şekilde rüya görmeleri üzerine bugünkü bilinen şekliyle ezan ilk defa olarak Hz. Bilâl tarafından sabah namazında, Neccâroğulları'ndan bir kadına ait yüksekçe bir evin damında okunmuş ve artık Müslümanlığın bir şiârı, alâmeti haline gelmiştir. Bu bakımdan esasen müekked sünnet olmakla birlikte, bir bölgede hiç okunmamasına karşı sert yaptırımlar bulunduğu için, vâcip veya farz-ı kifâye ağırlığında olduğu kabul edilmektedir.

        EZANIN ANLAMI NEDİR?

        Ezan aracılığı ile halka hem namaz vaktinin girdiği ve cemaatle namaz kılınacağı duyurulmuş olmakta hem de Allah'ın büyüklüğü, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in O'nun elçisi ve namazın kurtuluş yolunun kapısı olduğu ilân edilmektedir. Namaz vakitleri güneşin hareketine göre düzenlendiği içinyeryüzünde namaz vakitleri değişik anlara rastlamakta ve bu suretle yukarıda belirtilen hakikat, gece gündüz fâsılasız olarak haykırılmış olmaktadır.

        EZANIN OKUNUŞU NASILDIR?

        Ezanın sözleri şöyledir:

        Allâhü ekber

        Allâhü ekber

        Allâhü ekber

        Allâhü ekber

        Eşhedü en lâ ilâhe illallah

        Eşhedü en lâ ilâhe illallah

        Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah

        Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah

        Hayye ale's-salâh

        Hayye ale's-salâh

        Hayye ale'l-felâh

        Hayye ale'l-felâh

        Allâhü ekber

        Allâhü ekber

        Lâ ilâhe illallâh
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