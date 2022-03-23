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    Cinsel taciz iddiasıyla 14 yıl hapis yatan Mustafa Berker'in suçsuz olduğu anlaşılınca 'pardon' deyip serbest bırakıldı

    Kuzenine cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan Mustafa Berker (37), DNA testi ile suçsuzluğunu ispatladı. Berker, “Adalet, 14 yıl sonra pardon dese de gençliğimi aldı” diye tepki gösterdi.

    14 yıl sonra pardon!

    Kahramanmaraş'ta Dilek B.C. 2008 yılında sağlık ocağına gitti ve burada 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. Dilek B.C., çocuğunun babasının olduğunu söylediği kuzeni Mustafa Berker tutuklandı. Berker 21 gün sonra tahliye edildi. Dilek B.C.'nin bebeği de doğum sırasında hayatını kaybetti. Yargılandığı davada Berker; 'küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mustafa Berker, 2014'te yeniden tutuklandı. Diğer yandan Dilek B. C. bu süreçte başka bir kişi ile evlendi. Çocuklarının suçsuz olduğuna inanan Mustafa Berker'in ailesi, 2015'te avukata giderek durumu anlattı. Avukat, bebeğe DNA testi yapılmadığını fark etti. Talebin kabul edilmesinin ardından mezar açılıp, örnek alındı. İncelemede Mustafa Berker'in bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Mustafa Berker, 41 ay suçsuz yere cezaevinde kalmasına neden olan kuzeni Dilek B.C. ile amcası ve yengesi hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, "14 sene sonra adalet, bana 'Pardon' dedi ama gençliğim, hayatım karardı" dedi.

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    Haberler Yaşam Cinsel taciz iddiasıyla 14 yıl hapis yatan Mustafa Berker'in suçsuz olduğu anlaşılınca 'pardon' deyip serbest bırakıldı
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